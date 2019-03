Met de Tonale snoert Alfa Romeo iedereen de mond

Zelfs de doorgewinterde Alfa-adept had hier niet van kunnen dromen.

Als eigenaar van een heuse Alfa Romeo had ondergetekende deze niet zien aankomen. Ja, we wisten dat Alfa Romeo met een crossover zou komen. Het voelde echter een beetje aan als een verplicht nummertje. Alfa Romeo heeft zeer fraaie auto’s in de showroom gehad de afgelopen 10 jaar, maar het waren geen hardlopers. Dus komt er een compacte crossover. Voor iedereen die bang was voor een Fiat 500X met een Alfa neus: de angst blijkt ongegrond.

Het resultaat is namelijk een zeer fraaie auto, zoals Alfa Romeo ze kan bouwen. Gelukkig nu eentje in een segment dat populair is. Niet alleen het segment, ook de aandrijflijnen zijn meteen afgestemd op de wensen en eisen anno 2019. De Alfa Romeo Tonale lijkt hiermee een paar ijzersterke troeven in handen te hebben. De eerste persfoto’s die we vanmiddag zagen leken wel renders, dus gelukkig heeft onze huisfotograaf een paar kiekjes geschoten van de Tonale ‘in het vleesch’.

Over de motoren is het nog even gissen. Volgens Alfa Romeo is de Tonale nog een Concept, verwacht dus kleinere wielen en ergens iets van een bumpertje. Mocht je echt niet kunnen wachten, kijk dan even naar de Mazda CX-5. Deze Alfa doet daar onwillekeurig toch een beetje aan denken. Complimentje voor de Japanners, dus.