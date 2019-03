Groen nieuws: Lamborghini Huracán EVO Spyder livepics

Van dicht naar dakloos in zeventien seconden.

En dat is helemaal niet uitzonderlijk snel of langzaam, het is gewoon de tijd die de Huracán EVO Spyder nodig heeft om elektro-hydraulisch van open naar dicht en vice versa te transformeren. Vinden we prima verder, ook dat de bediening met een knop in de middenconsole gaat. Geen probleem. Ook geen bezwaar tegen de sprint naar 100 in 3,1 seconden, kunnen we verder weinig op aanmerken. Wat we ook niet erg vinden is de topsnelheid van 325 kilometer per uur. De groene kleur heet Verde Selvans en ook daar hebben we eigenlijk niets tegen. Nee, de Huracán Spyder EVO is een auto die bij ons op weinig weerstand hoeft te rekenen.

Als Lamborghini ons een video wil laten maken van deze Huracán EVO Spyder hebben we eigenlijk ook geen bezwaar. Laat maar weten. Regelen we gewoon, zonder tegenzin.