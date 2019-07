De Nederlander die in ieder geval dit weekend gaat winnen!

Hou deze racer in de gaten.

Na een bloedhete week heb je er ongetwijfeld baat bij om dit weekend even lekker af te koelen. Dat doe je natuurlijk met de Formule 1 in Hockenheim, maar er is nog meer racespektakel te zien dit weekend. De Nederlandse motorcoureur Michael van der Mark komt in actie tijdens de 8 Uren van Suzuka. Niet voor spek en boon: van der Mark (interview met Wouter HIER) heeft grote kans er met de winst vandoor te gaan.

Van der Mark komt uit voor het Yamaha Factory Racing Team met teamgenoot Katsuyuki Nakasuga. Van der Mark is met zijn team favoriet voor de titel, in 2013 en 2014 wist hij de endurance race te winnen. In 2015 en 2016 moest hij het helaas stellen met een DNF, maar in 2017 en 2018 kwam de Nederlander terug en wederom met de eerste plaats in beide jaren. Van der Mark is met zijn YZF-R1 vastberaden om dit weekend voor het derde jaar op rij de winst binnen te slepen met zijn Yamaha. De fraaie livery van de R1 is geïnspireerd op de uitmonstering van de 1985 bestickering. Dit omdat ze met nummer 21 rijden maar ook omdat het 21 jaar geleden is dat de R1 voorgesteld werd. Klinkt ons als een mooie gezochte reden om een coole racelivery uit de mottenballen te halen.

Michael is niet de enige Nederlander die in actie komt in Japan. Ook Nigel Walraven (Bolliger Kawasaki) neemt deel aan de race. Net als de Belgen Xavier Siméon (VRD Yamaha) en Bastian Mackels (Trickstart Kawasaki).

De 8 Uren van Suzuka wordt live uitgezonden op Eurosport 2. Vanwege het tijdverschil zul je wel heel vroeg uit de veren moeten. De race begint om 04:15 in de nacht van zaterdag 27 juli op zondag 28 juli. Wouter had onlangs een interview met van der Mark in zijn Mercedes-AMG C63 S Coupé. Je kunt die video hieronder bekijken.

foto’s: Yamaha Racing Japan