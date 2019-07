F1 Duitsland 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Duitsland 2019 van dit weekend!

Het zag er even slecht uit voor de Formule 1 fans. De races begonnen wel heel erg saai en voorspelbaar te worden. Gelukkig waren de laatste twee races, de GP van Oostenrijk en de GP van Engeland, welkome uitzonderingen. Hoe staan de zaken ervoor met de GP van Duitsland? We nemen alles wat je moet weten met je door.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Duitsland 2019?

Vrijdag 26 juli 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP Duitsland

De Grand Prix van Duitsland mag met recht een klassieker genoemd worden. De mooiste Grand Prix’s zijn er verreden. Dat had in eerste instantie te maken met de Nazi’s. Die konden de Zilveren Pijlen van Auto Unio en Mercedes wel waarderen. Het was een prestigestrijd. De races werden verreden op de AVUS-ring en later op de Nürburgring. Met name die laatste was erg bijzonder, vanwege het zeer lange circuit.

Ook na de Tweede Wereldoorlog was de Nürburgring een publiekstrekker. Naarmate de Formule 1 auto’s telkens sneller werden, bleek de baan behoorlijk gevaarlijk. Er was nu ruimte voor kleine foutjes, maar die lagen juist op de loer op deze baan. Zeker omdat de baan nogal kon ‘veranderen’. Dankzij het verraderlijke weer kon er zomaar ineens geen grip zijn in een bepaalde bocht waar een ronde eerder nog wel grip was. Omdat de baan zo enorm lang was, kon het ook zo zijn dat het in bepaalde delen enorm aan het regenen was, terwijl de baan een paar kilometer verderop kurkdroog was.

Na het bizarre ongeluk van Niki Lauda in 1974 werd de baan bedankt voor zijn bewezen diensten en keerde het circus terug naar de Hockenheimring. Later maakte de Nürburgring wel zijn rentree overigens. Er werd aan de zuidkant van de Nordschleife een GP-circuit aangelegd dat juist bijzonder veilig was, met voldoende ruimte voor grindbakken en uitloopstroken. De Nürburgring keerde regelmatig terug als GP van Europa, terwijl de race op Hockenheim gekenmerkt werd als GP van Duitsland.

Wat is er zo bijzonder aan de Hockenheimring?

Voorheen was de Hockenheimring vooral bekend om zijn vele, lange rechte stukken. Ook al was je Formule 1 auto een draak qua wegligging, als je een sterke motor had, kon je hier het verschil maken. Dat maakte de baan zeer uniek, maar tevens ook wat saai. Zeker voor de toeschouwers. Vanwege de lengte van de baan (bijna 7 kilometer) kwamen de coureurs maar een paar keer voorbij rijden (45 ronden).

Het huidige Hockenheim is door Herman Tilke flink aangepakt. De baan werd enorm ingekort. Vanaf 2002 werd er op geracet. Men was nu minder afhankelijk van het motorvermogen, alhoewel de ‘Parabolika’ nog altijd erg lang is. Het meest bijzonder is het stadion. Bij bocht 11 (Mobil 1 curve) rijd je een stadion in met een paar krappe en langzame bochten. Sebastian Vettel zal zich nog wel de Sachscurve herinneren, hier onderstuurde hij van de baan af in leidende positie.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Duitsland?

Sebastian Vettel in zijn Ferrari, met een tijd van 1:11.2212

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Duitsland?

Lewis Hamilton met een tijd van 1:55.545. Hij zette de snelste laptijd neer in ronde 66.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Duitsland eruit in 2018?

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Kimi Raikkonen

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Duitsland 2019?

Op het oude Hockenheim zouden de Ferrari’s favoriet zijn met Mercedes als goede outsiders. Echter, met de korte baan is er te weinig ruimte om te genieten van het surplus aan vermogen, op de Parabolika na. De Red Bull zal hier dan ook goed voor de dag kunnen komen. We gaan nog even uitgebreid in op het weerbericht van dit weekend, maar ook dat speelt de Nederlander in de kaart. In principe heeft Verstappen (en Gasly nu ook) meer kans om hier te scoren, dan op Silverstone.

Waar kan ik de GP van Duitsland 2019 volgen?

De race kun je natuurlijk het best op zijn Duits kijken. Zet de barbecue aan, zet even voldoende Krombachers, Paulaners of Franziskaners koud en stem af op het Duitse RTL. Die zenden de race uit, maar er is wel een kanttekening. De race zal af en toe worden voorzien van reclame. Tijdens de GP van Frankrijk was dat geen enkel probleem, maar wie de GP van Engeland gezien heeft via RTL, zal de helft gemist hebben.

Een andere mogelijkheid is om races te kijken via een van de vele streams die je online kunt vinden. Het voordeel is dat ze ‘gratis’ zijn. Het nadeel is dat ze zeker niet altijd even goed werken.

Voor Ziggo abonnees is er wederom goed nieuws, want die zenden alles live uit. De eerste en tweede vrije trainingen worden voorzien van commentaar door de sympathieke Rick Winkelman, die vaak ook nog leuke nieuwtjes en weetjes te melden heeft. Bij de derde vrije training is het gedaan met de nuance en voorziet Jack Plooij de training van geluid. De kwalificatie en de race zullen beiden door de immer enthousiaste Olav Mol verslagen worden. Heb je geen abonnement, dan kun je voor 3,99 de race kijken en bekijken op je device, of streamen naar je AppleTV of Google Chromecast.

Er is ook een officiële F1TV abonnement. Het idee erachter is geweldig. Je kan alles volgen plus nog een heleboel meer. Je kunt hier kiezen naar welk commentaar je luistert. Nadeel is dat je een investering moet doen van 60 euro (voor 12 maanden) en dat deze dienst nog niet altijd even prettig werkt. Ook het streamen naar de televisie blijkt lastig. Wel kun je je laptop via een HDMI kabel koppelen om zo de race op je televisie te bekijken, maar anno 2019 moet dat toch iets vloeiender kunnen/

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Duitsland 2019?

Natuurlijk zijn er geen zekerheden, maar het ziet er eindelijk eens goed uit voor de fans van spannende F1-races. Het is op dit moment heel erg warm in Hockenheim, 39 graden met enorm veel zon. Op zaterdag is de kans op flinke neerslag heel erg groot: 70%. Er staat ook nauwelijks wind, terwijl de luchtvochtigheid maar liefst 61% zal bedragen. De meeste regen wordt verwacht tijdens FP3, maar ook in de kwalificatie is er grote kans op neerslag.

Dan de zondag. De hoeveelheid wind zal iets toenemen (zo’n 15-16 km/u) en er is nog steeds kans op regen. Zo heftig als zaterdag zal deze niet zijn, maar de kans dat er neerslag valt is op dit moment zeker aanwezig: zo’n 50%. Het hoeft overigens niet de hele race te regenen: een paar buien kunnen al voldoende ontregelen.

Autoblog voorspelling voor de GP van Duitsland?

Het is weer zover. De twee meest bekende gezichten van Autoblog zullen hun licht laten schijnen over de race. Ze voorspellen van te voren hoe het podium eruit komt te zien. Dit weekend zitten @CasperH en @Wouter duidelijk niet op één lijn, dus dat kan een leuke maandag worden op het redactiekantoor!

Wouter

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Verstappen

AAAAAIIIIII. De race kan best leuk worden, maar om de winnaar hier te voorspellen.: in het thuisland van Mercedes, wint Mercedes. Met Hamilton, want die laat de bal maar bitter weinig vallen. De laatste keer dat Red Bull won, hadden ze nog een Renault motor en een Duitser als coureur. Inderdaad Vettel, maar die wint deze editie niet.

Casper

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Leclerc