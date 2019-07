Dit moet je weten over het interieur van de Honda e

Niet alleen de aandrijflijn is voor Honda's begrippen vooruitstrevend. Ook in het interieur hebben de Japanners nieuwe dingen in petto.

De gloednieuwe Honda e gaat een toppertje worden. Helaas heeft de kleine elektrische hatchback niet zijn wilde looks van het concept behouden. Wat er nog over is kan nog steeds als tof omschreven worden. Over het uiterlijk is al veel geschreven en gezegd. In dit artikel focussen we ons op het interieur, want ook daar is het één en ander over te vertellen.

Honda brengt een gloednieuwe geavanceerd infotainmentsysteem naar de EV. Een systeem dat we nog niet eerder hebben gezien op andere modellen van het merk. De Honda e heeft een setup dat een beetje aan Mercedes doet denken. Dunne, horizontale displays die tot in het midden van het dashboard doorlopen. De combinatie bestaat uit een 8.8-inch TFT-scherm voor de bestuurder en daar is een 12.3-inch LCD touchscreen aan vastgeplakt.

Het ontwerp is niet het enige dat Honda van de Duitsers heeft gepikt. Ook hoe het systeem werkt doet denken aan merken als Mercedes en BMW. Zo krijgt de Honda e een digitale assistent die met het stemcommando “OK Honda” opgeroepen kan worden. Er is slimme AI-technologie aanwezig die ervoor zorgt dat de auto je stem beter leert kennen aan de hand van commando’s die gegeven worden.

Uiteraard werkt het infotainmentsysteem naadloos samen met Apple CarPlay of Android Auto. Naast navigatie, muziek en internettoepassingen kan het LCD-scherm ook gebruikt worden om video’s te kijken. Dit laatste is alleen mogelijk als de auto geparkeerd is. Handig voor tijdens het opladen bijvoorbeeld.

De Japanse autobouwer heeft al 36.000 geïnteresseerden voor de elektrische hatchback kunnen vinden. De productieversie zal later dit jaar gepresenteerd worden. Na de onthulling worden orders geaccepteerd. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen behoren tot eerste landen waar de Honda e besteld kan worden.