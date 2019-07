Op vakantie met een EV? Check deze 5 tips

De autovakantie zal wellicht anders verlopen dan je gewend bent.

Voor de eerste keer op vakantie met een elektrische auto? Spannend! Hier in Nederland is alles wel goed geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld laadlocaties. Over de grens kan dat anders zijn, hoewel het laadnetwerk in Europa sterk groeiende is. Je hoeft helemaal niet angstig te zijn om een roadtrip te maken met een elektrische auto. Sterker nog, het kan behoorlijk rustgevend zijn. In dit artikel geven we 5 tips om je maximaal voor te bereiden op een autovakantie met een elektrisch voertuig.

1. Check de bandenspanning

Kijken of er genoeg olie in het reservoir zit en een eventueel een jerrycan meenemen is er niet meer bij met een elektrische auto. Dit betekent niet dat de auto totaal geen voorbereiding vraagt. Kijk goed naar de bandenspanning en welke spanning de autofabrikant adviseert. Een verkeerde bandenspanning kan invloed hebben op de actieradius en dat is zonde als je een lange reis voor de boeg hebt.

2. Pas je route aan

Met een benzine- of dieselauto zijn er tankstations in overvloed. Op dit moment is dat met een elektrische auto nog wel anders. Op snelwegroutes geen probleem, maar in de bergen kan dat anders zijn. Pas je route goed aan om te voorkomen dat je met een lege accu komt te staan. Als je eenmaal de route hebt uitgestippeld, is het handig om een aantal apps te gebruiken voor de beschikbare laadpunten in de omgeving. Newmotion, Smoov en Chargemap zijn zeker aan te raden. Deze apps geven exact aan welke laadpunten beschikbaar zijn, met welk laadvermogen en wat de kosten van een laadsessie zijn.

3. Kijk van tevoren waar de laadpalen zijn

Een cruciaal vervolgpunt is om te kijken waar de laadpalen op jouw route zijn. Tesla’s helpen je calculeren, maar niet elke elektrische auto heeft zo’n handig hulpsysteem. Goed onderzoek doen kan geen kwaad. Je kunt beter teveel laadpunten op je route markeren dan te weinig. Daarnaast is het goed om van tevoren te bekijken welke laadpassen je nodig gaat hebben. Ook hier geldt: beter teveel laadpassen op zak hebben dan te weinig. Bij sommige leveranciers kun je kosteloos een laadpas aanvragen. Aanraders zijn laadpassen van Newmotion, E-Flux en Plugsurfing.

4. Maak er een relaxte rit van

Vanuit Nederland in één ruk knallen naar Zuid-Frankrijk of Italië met koffie of energiedrankjes in je mik is er niet bij met een elektrische auto. Het rijden in een EV vergt een relaxte houding. Met een constante snelheid hoeft de batterij minder hard te werken. Ben je in Duitsland en vloer je het stroompedaal dan is het heel snel gedaan met je actieradius en dat is zonde.

5. Onderneem huiswerk voor je bestemmingen

Als je van tevoren al weet waar je naartoe gaat dan helpt het om huiswerk te doen. In dit geval niet waar de toeristische trekpleisters zijn, maar hoe het zit met de laadmogelijkheden. Bij je hotel of accommodatie, maar ook in het dorp of de stad van bestemming. Wellicht vallen de laadmogelijkheden tegen en loont het om eens verder te kijken naar een gunstige bestemming voor je elektrische auto. Fijne elektrische auto’s voor een vakantietrip zijn onder andere de Tesla Model 3 en de Hyundai Kona Electric.