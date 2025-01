De Nederlandse huur Bugatti Veyron staat weer te koop

Lees hier wat je betaalt voor de Nederlandse Bugatti Veyron.

Bijna een jaar lang kon iedereen met € 2.000 in een Bugatti Veyron rijden in Nederland. Supercarverhuurder Buena Vida maakte dit mogelijk. Helaas zit het feestje erop. Na een eerdere poging om de auto te laten veilen, staat de huur Bugatti Veyron nu te koop bij de officiële Bugatti-dealer in Rotterdam.

In een video van een maand geleden kondigde Buena Vida aan dat de Veyron verkocht zou worden. Nu weten we ook daadwerkelijk voor welk bedrag de Bugatti Veyron te koop staat. De bewuste Veyron stamt uit februari 2009 en werd in mei 2024 op Nederlands kenteken gezet. Ten tijde van de veiling stonden er 32.316 kilometers op de tellers. Inmiddels zijn dat er 34.136.

Specificaties van de Bugatti Veyron van Buena Vida

Ik ga ervan uit dat het merendeel van jullie inmiddels de cijfertjes die bij de Veyron horen, kunnen dromen. Omdat ze zo lekker zijn, ga ik ze toch nog eens opsommen. Een 8.0-liter W16-motor produceert een bak vermogen van 1.001 pk en een trekkracht van 1.250 Nm. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is mogelijk in 2,5 seconden en de topsnelheid is 407 km/u.

Wat kostte het om de Veyron te huren?

Mocht de volgende eigenaar ook van plan zijn om geld te verdienen met de Bugatti, dan kan ie de tarieven van Buena Vida gebruiken. 60 minuten rijden kost € 2.000. 8 uur kost € 10.000 en je betaalt € 15.000 voor 14 uur gasgeven. Een hele dag op pad met de Veyron kost € 20.000. Dat is nog allemaal zonder verzekering of transport. Ook vroeg Buena Vida nog een borgsom van € 10.000.

Prijs van Bugatti Veyron die te koop staat

Nieuw kostte de Bugatti Veyron ongeveer € 1,7 miljoen, maar inmiddels is de waarde gestegen. De Nederlandse Bugatti Veyron staat nu te koop in Rotterdam voor het bedrag dat de auto volgens het taxatierapport waard is: € 2.250.000. Voor veel minder zal Bugatti Rotterdam hem niet weg doen. Bij de eerder genoemde veiling werd het hoogste bod van € 1 miljoen geweigerd.

Let wel op, toekomstige Veyron-eigenaar: de APK verloopt in mei van dit jaar. En onderhoud aan zo’n Bugatti kan behoorlijk in de papieren lopen.

Bedankt voor de tip, Chris!