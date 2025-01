Meerderheid van de Duitsers wil snelheidslimiet op Autobahn

Zou er over een maandje al een snelheidslimiet zijn op de Autobahn in Duitsland?

Over een klein maandje mag de Duitse bevolking gaan bepalen wie de komende tijd de touwtjes in handen krijgt bij onze oosterburen. Dat betekent dat het welles-nietes-debat over de Autobahn weer oplaait. Het was ook al even geleden dat de lappen asfalt zonder maximumsnelheid ter discussie werden gesteld. En toch: mocht een partij de verkiezingen in Duitsland winnen die voor een snelheidslimiet op de Autobahn is, dan zullen de meeste Duitsers hier niet van balen.

Maar laten we eens luisteren naar wat het volk te zeggen heeft in plaats van naar ministers en (potentiële) bondskanseliers. Er ging in Duitsland een enquête rond over de mobiliteit in het land. Hieruit blijkt dat niet alleen de groene partijen een snelheidslimiet willen op de Autobahn, maar ook de meerderheid van de inwoners van Duitsland.

Er deden 1.002 Duitsers mee aan het onderzoek. Nou is duizend man op een bevolking van 83,4 miljoen inwoners maar een schijntje, maar volgens de onderzoekers bestaat de steekproef uit een representatieve groep. Uit de resultaten blijkt dat 53 procent van de deelnemers voorstander is van een snelheidslimiet op de Autobahn in Duitsland.

Wat willen Duitsers nog meer?

Over snelheidslimieten gesproken: binnen de bebouwde kom willen de meeste Duitsers nog wel 50 km/u kunnen rijden. 47 procent stemde voor een landelijk limiet van 30 km/u in de dorpen en steden.

Verder moet er volgens de Duitse bevolking geïnvesteerd worden in het OV. 53 procent wil dat het openbaar vervoer gaat gelden als een alternatief voor de auto. Opvallend is dat de mening over laadinfrastructuur verdeeld lijkt. 66 procent wil dat er meer laadpalen in het land komen, terwijl 49 procent ook wil dat er meer geld naar de uitbreiding van de laadinfrastructuur gaat.

Duitsers zijn vóór de verbrandingsmotor

De meerderheid van de Duitse bevolking staat open voor alternatieve brandstoffen als eFuels, waterstof en biobrandstoffen als HVO. Daarnaast is 62 procent tegen de Europese uitfasering van de verbrandingsmotor in 2035. Slechts een kwart van de respondenten geeft aan achter de uitfasering te staan.

En zo is er nog een grootmacht die zich uitspreekt tegen de 2035-plannen.

Bron: Autobild