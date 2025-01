Porsche Taycan pakt wéér een driftrecord!

De elektrische Porsche Taycan pakt ook het wereldrecord voor de langste aaneengesloten drift op het ijs.

In mijn optiek zijn recordpogingen niet altijd een wedstrijd waarbij de beste wint. Bij vele records gaat het erom hoe lang je het volhoudt. Zo ook bij het record voor de langste aaneengesloten drift. Ja, je moet handig zijn met je handen en voeten, maar het gaat er vooral om geconcentreerd te blijven, lijkt me.

Goed, Porsche is dus blijkbaar het zo lang mogelijk op peil houden van de concentratie als het gaat om zijwaarts gaan. In 2020 pakte Porsche al met de Taycan een driftrecord. Bij de Hockenheimring werd een 200 meter lange, ronde baan gebruikt die 210 keer achter elkaar al driftend werd gereden. In 55 minuten tijd had de Nederlandse Porsche-instructeur Dennis Retera 42,171 kilometer afgelegd.

Nieuw driftrecord voor de Porsche Taycan

Deze keer mocht Porsche-instructeur Jens Richter achter het stuur kruipen van een vernieuwde Taycan GTS. De grote verandering ten opzichte van het vorige record: de driftsessie vindt plaats op het ijs. Porsche is naar het Finse Levi afgereisd. Dat ligt zo’n 150 kilometer ten noorden van de poolcirkel.

De ijsbaan had een diameter van 59 meter. Richter stuurde er 132 rond en wist in 46 minuten, 17,503 kilometer af te leggen. Een stuk minder dan de Taycan op het droge, maar wel veel verder dan de Enyaq RS iV en dus genoeg voor een nieuw record langste onafgebroken drift op het ijs.

Richter geeft toe dat hij twee pogingen nodig had om het record te vestigen. ”Onder de extreme omstandigheden van de voortdurend driftende Taycan verslechterde de ijsbaan sneller dan verwacht. We moesten daarom de eerste poging na ongeveer 11 kilometer staken”, vertelt de coureur.

Zelf een poging wagen om het driftrecord af te snoepen met een Porsche Taycan GTS? Deze bewuste uitvoering kost in Nederland minimaal € 154.900. Of koop een nog niet gefacelifte GTS voor een stuk minder op Marktplaats.