Met deze Bugatti Veyron occasion is altijd rustig gereden

Om meerdere redenen bedoelen we dat niet eens ironisch, maar deze Bugatti Veyron occasion staat verder ook bekend om het zijn van een zeer bekende huurauto.

Een auto huren klinkt vaak als iets wat je nodig hebt. Tegenwoordig kun je een auto ook huren omdat het kan, indianenverhalen daarover laten we even open voor interpretatie. Feit is dat je nog een flinke business kan runnen gebaseerd op het verhuren van blubberdikke auto’s. Voor feestjes. Of fotoshoots. Of alles tegelijk.

Buena Vida

Vraag Buena Vida maar. Deze firma verhuurt alles van Shelby GT500’s tot Lamborghini Aventadors en alles er tussen in. Halverwege dit jaar werd er echter een auto in het assortiment opgenomen die qua superlatieven alle andere wagens van Buena Vida overschaduwt. Wat hij in zijn tijd ook deed met elke andere auto ooit gebouwd. De Bugatti Veyron.

Bugatti Veyron huurauto

De Bugatti Veyron 16.4 uit 2009 werd in mei 2024 op kenteken gezet, maar kennelijk wil Buena Vida er weer vanaf. Veyrons zijn notoir in het veel geld kosten om te onderhouden. Doordat vrijwel alles bestaat uit unieke onderdelen kan Bugatti bepalen wat het kost, en zelfs voor deze inmiddels 18 jaar oude auto zijn zelfs de simpelste zaken peperduur. Olie wisselen zou al een bedrag met vijf getallen kosten.

Gelukkig moet je dan ook dat soort bedragen achterlaten bij de huurfirma om de Veyron überhaupt mee te krijgen. Een uur rijden kost je 1.000 euro, een dagdeel 5.000 euro (10:00 tot 18:00) en 24 uur kost je 10.000 euro. Borg kost 10.000 euro en als je 24 uur of langer wil 25.000 euro. Mocht je echter kablabber gaan met de Veyron, dan dekt die borgsom inclusief de huurprijs echter nog maar een deel van de schade. Een Veyron is peperduur. Grappig genoeg liggen ze daarom helemaal niet zo lekker in de markt vergeleken met rivalen.

Veiling

Vandaar dat dit witte exemplaar uit 2009 van de Bugatti Veyron geveild wordt in plaats van verkocht. Toch kan je hem nog huren, dus we verwachten dat het een veiling met reserve is. De Veyron kostte nieuw zo’n 1,7 miljoen euro, nu kan je ‘m scoren voor minder. Al staat de teller al op 775.000 euro met nog vier dagen te gaan.

Dan de vraag der vragen: zou jij een Bugatti Veyron occasion met huurautoverleden aandurven? Het lijkt erop dat er goed is gezorgd voor de Veyron, maar dat is optisch. Mechanisch moet je een auto als deze gewoon goed houden en het is maar de vraag of willekeurige huurders dat ook netjes doen. Al kost de auto wel bedragen uit de klasse ‘dan moet je het graag willen’, bovendien mag je hem pas rijden op je 25ste met zeven jaar rijervaring. We zijn benieuwd hoe deze veiling afloopt.