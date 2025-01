Net wat een 7-serie nodig heeft: SPOILERS!

Vond je de nieuwe 7 Serie nog iets te stijlvol? Je kunt ‘m nu ook nog lekker pimpen.

We zeggen wel ‘nieuwe’ 7 Serie, maar deze auto is inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden onthuld. Toch zijn we er nog steeds niet helemaal aan gewend. Het is ook geen auto die je heel vaak ziet, dus dat helpt niet mee.

Áls je er eentje tegenkomt, dan weet je het wel, want de 7 Serie was nog nooit zo opvallend. De Duitse tuner Larte Design heeft echter besloten dat er nog wel een schepje bovenop kan. Daarom presenteren zij nu hun kit voor de 7 Serie.

Larte Design heeft de 760i als basis genomen, dus de vier uitlaten die je ziet zijn gewoon af fabriek. De 760i is overigens niet leverbaar bij ons, wij hebben alleen de plug-in hybride M760e. Die heeft een zes-in-lijn, waar de 760i nog een V8 heeft. Maar dat terzijde.

Waar het om gaat zijn de accessoires die erop geplakt zijn. Het meest opvallende onderdeel is de spoiler achterop. Een spoiler op een 7 Serie kan echt niet, maar ja, het past wel mooi bij de grille en de koplampen. Larte Design heeft de auto verder voorzien van een nieuwe diffuser (mét extra remlichten), side skirts en een splitter aan de voorkant.

De velgen lijken aftermarket, maar dat zijn ze niet. Het zijn de originele 21 inch velgen, maar dan met een ‘wieldop’ eroverheen die de velgen een andere look geeft. Een goedkopere optie dus, al zal de kit alsnog aan de dure kant zijn. Prijzen hebben we helaas niet.