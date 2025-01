Ford-ontwerper slaapt geen minuut minder om Capri-kritiek

De nieuwe Capri kreeg niet bepaald een warme ontvangst, maar Fords Nederlandse designchef Amko Leenarts ligt er niet wakker van.

Je voelt de pijn bijna. Een designteam heeft jaren aan een auto gewerkt, eindelijk wordt de auto gepresenteerd en in plaats van lof krijgt de auto alleen maar bakken vol kritiek. Het overkwam Ford met de Capri. Wouter, de mildheid zelf, noteerde: “Het lukt niet helemaal om ons te overtuigen dat een modale elektrische coupé een geschikte opvolger is van een sportcoupé uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.” Het Britse Car liet zeven medewerkers leeglopen over de nieuwe Ford en dat resulteerde in een soort rant waartoe het magazine zich zelden toe laat verleiden. Top Gear noemde het een Volkswagen in een Ford-jasje. Ongezellig zeker in Huize Leenarts in de weken dat de reviews verschenen? “Helemaal niet,” zegt Amko Leenarts, de Nederlander die inmiddels al zo’n acht jaar lang design director van Ford of Europe is. “Sommige automedia hebben een brainfreeze omdat de Capri geen retro-auto is, maar wie gaat er nu een lage tweedeurs-coupé kopen, denk je? Wij hebben gekozen voor het soort auto waar de markt om vraagt.”

Toch lijkt de markt nu ook heel enthousiast over een auto als bijvoorbeeld de Renault 5. “Ja, daar lijkt het wel op. Maar het kan nog steeds een Audi TT worden. Iedereen die een TT wilde, had er al snel één, en daarna stopte het.” Leenarts verduidelijkt zijn woorden: “Wij waren ons er vanaf het begin van bewust dat we geen retro-auto gingen bouwen. We wilden het concept van de Capri naar deze tijd vertalen. Destijds was de Capri een sportievere versie van de Cortina, de gezinsauto van dat moment. Nu maken we met de Capri een sportievere versie van de Explorer — opnieuw een sportscar for the family.”

Hero Nameplate-strategie

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk waarom die auto dan Capri moet heten. “In 2017-2018 hebben we onze strategie gewijzigd. We kwam van een Russian Doll-strategie, waarbij je in je achteruitkijkspiegel eigenlijk niet zag of er een Focus, een C-Max, een B-Max of een andere Ford aankwam. Onze huidige strategie noemen we onze Hero Nameplate-strategie, waarbij we een breed aanbod van unieke, differentiërende auto’s hebben. De inspiratie is Marvel. Captain America is iets anders dan Superman, en iedere superheld heeft zijn eigen kwaliteiten.”

Zou het niet fijner zijn om met een leeg vel papier te beginnen in plaats van de erfenis van de Capri op je schouders mee te torsen? “Je brengt het nu als iets negatiefs, zo zie ik het helemaal niet. We hebben een strategie bedacht, die voeren we uit en ik heb daar ontzettend veel plezier mee.”

Hoort het ook niet bij Ford om soms een frisse wind door het merk te laten gaan? Toen de Escort zichzelf overleefd had, begon het merk met een leeg vel papier en kwam met de Focus. Hetzelfde geldt voor de eerste generatie van de Puma en Mondeo. “Als je een auto ontwerpt, begin je nooit met een leeg vel papier — never. Het is altijd een serie van restricties. Soms liggen ze meer op het ene gebied, soms meer op het andere gebied. Maar misschien is het ook een beetje anders voor mij als designer en voor mijn team. We doen niet alleen maar Europese auto’s. We doen ook designcompetities met onze Amerikaanse collega’s of Chinese collega’s. We doen weer meer dan alleen Europese passagiersauto’s maken. We hebben net onze lijn gecompleteerd voor Ford Pro, dus alle Transits doen we ook. De vrachtwagens doen we ook. Dus voor zover je ooit van een blank vel papier kunt spreken, kom ik die in mijn werk toch vaak genoeg tegen. Die restrictie waar jij het over hebt? Die zie ik helemaal niet.”

Avonturenauto

Is Leenarts zelf eigenlijk al overstag? Eerder reed hij in Mustangs met benzinemotor en vertelde hij dat hij dat zou blijven doen zolang Ford het hem toestond. “Mijn woon-werkverkeer is wat aspecifiek, want ik werk in Duitsland en ik woon in het hoge noorden van Nederland. Een Mustang was voor mij een heerlijke auto om dat mee te doen, want daarmee was ik vlot thuis. Maar op dit moment rijd ik in een Bronco, dat vind ik ook wel leuk. Kort geleden raakte ik ermee verzeild in een sneeuwstorm in Duitsland, dan voel je je wel heel veilig. De Bronco is een heel ander soort avontuur dan eerder de Mustangs, maar toch roept hij bij mij hetzelfde gevoel op. De Mustang is een lage sportauto, die het beste doet wat zo’n auto kan doen. Met de Bronco heb ik hetzelfde gevoel, het is een avonturenauto die je inspireert om andere dingen te gaan doen.”

‘Onze touchscreens zijn intuïtief’

Natuurlijk hebben we het nog even over de Puma, die net vernieuwd is. Leenarts wilde ooit interieurarchitect worden, maar bedacht zich later en werd toch autodesigner. Toch herinner ik me nog goed dat hij eens bij een presentatie over de Ford Fiesta vertelde dat hij zo trots was op het interieur en het dashboard dat uit één stuk bestond. Het interieur van de Puma was geïnspireerd op dat van de Fiesta, maar bij de kersverse facelift is het juist dat interieur dat het meest verandert. “Met het carry-over Fiesta-interieur was niets mis op het moment dat we dat voor de Puma gingen gebruiken. Maar goed, de tijd gaat door en het raakte nu toch wat gedateerd. Dat is nu helemaal opgelost, onder meer door een grote 12-inch touchscreen, een van de grotere in de markt. Ik ben me bewust van die hele discussie die er op dit moment plaatsvindt, van digitaal versus fysiek, maar ik denk dat het voor ons toch net wat minder belangrijk is. We hebben namelijk echt een heel goed systeem, dat intuïtief werkt, met mooie grote knoppen, waarbij de belangrijke dingen altijd in beeld staan. Dat is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld Stellantis of Renault, waar je door de kleine schermpjes in allerlei menu’s moet duiken. Daar hebben wij geen last van.”

Stuurloos

Afsluitend: Ford lijkt wat stuurloos. De Fiesta en Focus moesten het veld ruimen omdat Ford in 2030 een volledig elektrisch gamma wilde hebben, maar nu wil Ford toch weer langer doorgaan met verbrandingsmotoren. “We zijn geenszins stuurloos. De Fiesta moest niet weg omdat Ford helemaal elektrisch zou worden, maar omdat een kleine, lage auto gewoon niet meer verkoopt. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel merken die vol elektrisch zijn gegaan en dat nu toch wat uitstellen. Dus áls je het al hebt over stuurloosheid, zou je kunnen zeggen dat de hele industrie zoekende is. Maar bij ons kon je twaalf maanden geleden alleen een Mach-E kopen, terwijl we nu een range van vijf elektrische auto’s hebben met allemaal verschillende doelgroepen, in verschillende prijsklassen, en al die auto’s zijn uniek in zichzelf.”