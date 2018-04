Dit is de opgefriste Hyundai i20

Het karretje kan weer modern voor de dag komen.

De complete i20-reeks van Hyundai is vernieuwd. De drie- vijf en crossover-variant van de B-segmenter werd van een opfrisbeurt voorzien. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft de nieuwe i20 een vers uiterlijk gekregen in de vorm van een nieuwe grille, maar zijn er ook dingen onderhuids nieuw. Noemenswaardig is bijvoorbeeld de komst van een nieuwe 7-traps automaat met dubbele koppeling. De New i20 is leverbaar met drie benzinemotoren, variërende van 74 tot en met 120 pk. Een diesel is er niet.

In het interieur treft men (optioneel) een 7-inch scherm aan. Nieuw is de komst van Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast is er een USB-lader aanwezig om smartphones en andere mobiele apparaten op te laden. In totaal komen er vier verschillende audiosystemen; voor elk budget wat wils.

Verder heeft Hyundai een reeks aan veiligheidssystemen naar de New i20 gebracht. De Koreaan beschikt voortaan over Lane Departure Warning System (LDWS), Lane Keeping Assist (LKA), Forward Collision Avoidance Assist (FCA) in en tussen steden, Driver Attention Warning (DAW) en High Beam Assist (HBA).

Informatie over prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium. Daar is nu nog niets over bekend.