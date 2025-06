De BMW M2 CS is een belachelijk succes

De BMW M2 CS gaat niet alleen op het circuit als een speer, maar is ook niet aan te slepen voor dik betalende klanten.

BMW stelde ons op Villa d’Este de nieuwste telg voor in de CS familie van M GmbH. De afgelopen jaren heeft BMW het hogerop gezocht met de M familie en ons enkele juweeltjes voorgeschoteld onder het CS label. Het dikste voorbeeld was de M5 CS op basis van de F90 M5 (de G30 5-Serie). Deze sedan was relatief licht, extreem scherp en alom geliefd. Ook de M4 CS en M3 CS kunnen op positieve reviews buigen. Ze zijn duur, maar je hebt wel wat. En na een jaar gaan ze weer uit productie, dus het is ook exclusief. Daar worden kopers in deze prijsklasse vaak ook bronstig van.

Nu is het dus de beurt aan de M2 CS. De kleinste BMW M was al dik maar is nog eens extra opgepompt. Je ziet de verloedering echter al een beetje. De M2 CS heeft in tegenstelling tot de voorgaande CS-en geen carbon motorkap en geen gele daytime running lights. en oh ja, ook geen handgeschakelde bak. Schande!

De verkoopcijfers laten echter zien dat de klandizie het niet kan bommen. Sylvia Neubauer, Vice President Customer, Brand, and Sales bij BMW M, geeft aan dat de M2 CS een belachelijk succes is. Voor veel markten is de productie zelfs al een beetje opgeschroefd. De grootste markten voor de auto zijn Amerika, Duitsland en China.

De M2 CS productie heeft geen hard plafond, BMW past het aanbod enigszins aan de vraag aan. Wel is de verwachting dat de M2 CS maar een beperkte tijd in productie zal zijn. Voor de M4 CS hield het op bij 1.700 stuks. Hoewel er nu nog 92 Valentino Rossi special editions bijkomen.

Een nadeel van de M2 CS is dat deze (nog) niet in veel Individual kleurtjes te krijgen is. Dit komt omdat de M2 in Mexico wordt gebouwd. De fabriek daar heeft wat minder mogelijkheden dan Spartanburg en Dingolfing om kekke kleurtjes te spuiten. Volgens Sylvia wordt er echter hard gewerkt om dit te veranderen. Straks is je individual dus ook hecho en Mexico. Ay ay ay! Koop dan?