Koop de laatste Ford Focus ST mk5 van Nederland

In Mean Green, achter deze Ford Focus ST mk5 schuilt een leuk verhaal.

Het einde van een tijdperk is daar. Na meer dan twee decennia van rijplezier neemt Ford afscheid van de Focus ST. Ontzettend jammer natuurlijk, maar dit is een marktbreed ‘probleem’ waar de auto-industrie mee kampt. Leuke, uitdagende hot hatches moeten plaatsmaken voor crossovers voor Gerda.

Gelukkkig weten ze bij Ford Nederland hoe je zo’n bijzondere moderne hot hatch toch in het zonnetje zet, de allerlaatste in Nederland geleverde Focus ST gaat geveild worden via The Collectables. Het volledige opgeld gaat naar Warchild.

Laten we even teruggaan. Eind 1998 kwam de eerste Focus op de markt als opvolger van de Escort. De auto werd meteen geroemd om zijn messcherpe wegligging. Die reputatie wist Ford tot het einde vast te houden. Want vijf generaties lang konden liefhebbers genieten van stuurplezier met deze hatchback.

Hoogtepunten? De eerste ST, de ST170, verscheen in 2002. Toen nog met een bescheiden 173 pk. De nieuwste en laatste Focus ST doet daar met 280 pk een flinke schep bovenop. Onder de kap ligt de bekende 2,3-liter EcoBoost-motor, dezelfde die we in de basis kennen uit de Focus RS en de Ford Mustang.

De allerlaatste ST rolde eind september van de band. En dat maakt deze auto extra bijzonder: dit is de laatste officieel Nederlandse Focus ST, rechtstreeks uit de vloot van Ford Nederland.

Track Pack

Naast de toffe kleur, is deze Focus ST ook uitgerust met het Track Pack. Een optie van net geen vier mille waar je veel voor terugkrijgt. Je krijgt dan een instelbaar onderstel van KW Automotive. Ook vormen gesmede 19-inch velgen in hoogglans zwart, Brembo-remmen van formaat en een elektronisch sperdifferentieel onderdeel van het Track Pack.

Het is een lekker smoelend ding. Het dak, spiegelkappen en grille zijn uitgevoerd in Agate Black. De Pirelli P Zero Corsa-banden zorgen voor de nodige grip, al moet je voor de maximale grip wel even wachten tot de zomer.

Hoe vaak krijg je de kans om de laatste in Nederland geleverde Ford Focus ST te bemachtigen? En in dit geval is het ook nog eens voor het goede doel. Je checkt het kavel op The Collectables. Check ook zeker de video waarin Wouter een blokje omgaat met deze Focus.