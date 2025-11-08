De nieuwe BMW Z4 Coupé is een feit!

Dit is de liefdesbaby van een BMW Z4 en een Toyota Supra.

De BMW Z4 is er al twee generaties niet meer als coupé. In beide gevallen is daar een goede reden voor. De E89 had een stalen klapdak en maakte daarom de coupé overbodig. En van de huidige generatie is er geen Z4 Coupé omdat de Toyota Supra dat in feite al is.

Een handige harry was toch wel heel benieuwd hoe een nieuwe Z4 Coupé eruit zou zien en heeft het heft in eigen handen genomen. Hij heeft zelf een Z4-neus geknutseld op een Toyota Supra. Collega @jaapiyo schreef vorige maand al over dit project, maar nu is het ook echt af.

De creatie staat momenteel te schitteren op de SEMA in Las Vegas. De maker van deze auto heeft puik werk afgeleverd, we kunnen niet anders zeggen. De neus sluit keurig netjes aan op de Supra. Al blijft het natuurlijk een Frankenstein-creatie, want de kont past eigenlijk helemaal niet bij de neus (ondanks de aangepaste achterlichten).

De man achter dit project – een zekere Mario – heeft meer aangepast dan alleen de neus en de achterlichten. Zo heeft hij ook een BMW-stuur en BMW M-remklauwen gemonteerd en de motorruimte een BMW-look gegeven. De motor is uiteraard de B58 zes-in-lijn.

De ‘Zupra’ is nog wat verder opgeleukt met dikke BBS-sloffen en vier uitlaten. Deze auto zal ongetwijfeld veel bekijks hebben getrokken op de beursvloer. Wat vinden jullie ervan? Laat het vooral even weten in de reacties!

Foto’s: @mysupraadventures