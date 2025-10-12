Held maakt nieuwe BMW Z4 coupé (G29)

BMW maakt zelf geen Z4 coupé meer. Of nou ja, eigenlijk wel, maar die noemen ze dan Toyota Supra. Een man zet dit nu even recht.

Je kan cynisch zijn over de Supra-Z4 tweeling, maar eigenlijk moeten we BMW en Toyota dankbaar zijn. Relatief ‘betaalbare’ coupé’s worden immers bijna niet meer gemaakt. Er is geen markt meer voor. Jan Modaal heeft in de Westerse wereld de bestedingsruimte niet meer en ook het sentiment is niet meer zo positief jegens ‘auto’s voor de leuk’. De Calibra’s, Celica’s, Scirocco’s, 406 coupé’s enzovoorts zijn al lang verdwenen. En inmiddels bieden zelfs de premium merken nauwelijks meer cabrio’s en coupé’s aan.

Bij BMW en Toyota had men zodoende het plan opgevat om wat kosten te delen en zo beide nog een Z4 respectievelijk Supra aan te kunnen bieden. Waarbij BMW de open variant heeft met de Z4 Roadster en liefhebbers van de coupé voor de Toyota Supra kunnen kiezen. Dit alles met matig succes, want een opvolger van het resulterende model, komt er in principe niet. In ieder geval niet op korte termijn.

Vroegah, bood BMW zelf ook de Z3 coupé (E36/8) en later Z4 coupé (E86) aan met permanent gesloten dak. Deze versies kwamen in beide gevallen pas richting het einde van de productierun en alleen met de dikkere motoren. Van de E89 generatie Z4 kwam deze er logischerwijs niet, want deze had immers een stalen klapdak. Op basis van de huidige G29 zou een coupé dan wel shooting brake historisch verantwoord zijn. BMW maakte ook de Z4 Touring Concept. Maar helaas ging die uiteindelijk, in tegenstelling tot de Skytop en Speedtop, niet in (gelimiteerde) productie. Hadden wij eigenlijk leuker gevonden dan die twee bleppers op basis van de logge 8-Serie. Misschien wilde BMW partner Toyota niet in de Japanse wielen rijden.

Een Supra-eigenaar in ‘Murica heeft nu echter het onvermijdelijke gedaan. Voor de bekende SEMA show, is hij bezig een Supra een BMW Z4 neus aan te meten. Het gevaarte is nu nog niet helemaal af. Maar je krijgt al een indruk van hoe het eruit komt te zien. Logischerwijs ziet het er best wel ‘natuurlijk’ uit.

Toch is de ombouw niet zo simpel als je wellicht zou denken. Hoewel de auto’s technisch dezelfde basis hebben (van BMW), zijn de ophangingspunten van het plaatwerk kennelijk toch zodanig anders dat er flink gezaagd en gemanipuleerd moet worden voordat alles past. Lijkt jou het wat, of zet je liever de Toyota neus op je Z4? Laat het weten, in de comments!