BMW Z4 M40i Pure Handschalter is porno

Lekker oldschool zelf schakelen in de BMW Z4 M40i Pure: is dat een grote afknapper of is de Z4 met handbak bijzonder leuk?

In Europa is de handbak dusdanig op zijn retour dat je je kan afvragen waarom BMW uberhaupt nog een Z4 als handschalter op de markt brengt. Enerzijds zijn ze het enigszins verplicht aan hun stand. Net als Porsche, maar bijvoorbeeld Ferrari trekt zich er weinig van aan. Anderzijds kiezen die gekke Amerikanen juist voor drie pedalen en een ouderwetse pook in hun sportauto’s.

Een automaat of bak met dubbele koppeling is beter

We kunnen er maar beter eerlijk over zijn. Auto’s accelereren sneller met een moderne automaat (of PDK/ DSG/ DCT bak), ze zijn comfortabeler en ook nog eens zuiniger. De handbak is duidelijk inferieur, op één aspect na: het rijplezier. Althans, dat is de hoop dan.

De BMW Z4 Handschalter stelt op dat punt niet teleur. Zeker niet met de befaamde B58 zes-in-lijn in het vooronder. De 3,0 liter heeft een gesmede krukas, uitgebalanceerde zuigers, een watergekoeld uitlaatspruitstuk geïntegreerd in de cilinderkop, Twin Scroll-turbotechnologie en dubbele VANOS volledig variabele nokkenastiming. Het resultaat is dat er 500 Nm tussen 1.600 en 4.500 tpm beschikbaar. Het maximumvermogen topt op 340 pk, op zich ruim voldoende voor de Z4.

De laatste keer met een handbak was meestal in een auto met relatief zwakke motor, bijvoorbeeld het gebakje van je moeder. En juist dat is vol-le-dig onvergelijkbaar met het rijden in een potente auto met handbak. Het gevoel van controle is geweldig, vrijwel iedere automaat kan je ook met de hand schakelen, maar hier heb je echt controle. Ik snap die Amerikanen wel.

De sprint naar de 100 is met handbak iets langzamer. Met de Steptronic automaat doet de Z4 dat in 4.5s, met handbak kan in het 4.6s. Tractie is er meer dan genoeg, maar zie de koppeling maar eens perfect te bedienen. Dat vergt oefening, maar dat is dus juist ook de attractie van de BMW Z4 M40i Pure.

Sinds 2024 heeft de Z4 niet alleen een breedteset, maar ook hoogteset. Voor zijn de velgen 19 inch groot en achter meten de velgen 20 inch. Standaard zijn Variable Sport Steering, het M Sportremsysteem en een M Sportdifferentieel, samen met een adaptieve M wielophanging met elektronisch gestuurde dempers. Klein puntje van kritiek is dat de Z4 wel érg veel grip heeft. Om een driftje neerleggen of de achterkant wat lichter aan te laten voelen, moet je nogal wat toewijding hebben.

Klassiek recept voor de Z4 M40i Pure

Motor voorin, aandrijving op de achterwielen, besturing op de voorwielen: zo bouwen we al tientallen jaren leuke auto’s. De kleurstelling van de BMW Z4 M40i Pure Handschalter uit de test was ook lekker klassiek, maar wel met een twist. De buitenkant was Frozen Deep Green metallic gecombineerd met Vernasca lederen bekleding in Cognac met zwarte M biezen. Erg smakelijk.

Door de hogere CO2-uitstoot is de BWM Z4 M40i Pure (de Z4 Handschalter zoals wij hem noemen) iets duurder dan de automaat. De Z4 met handbak is 109k, de Z4 met Steptronic automaat kost 99k. Ik ga vast sparen.