Koop deze überzeldzame Mercedes voor weinig op Marktplaats!

Een unieke Mercedes voor een zacht prijsje.

Als er een special edition naar je wordt vernoemd is dat natuurlijk een hele eer. Het is alleen wel een twijfelachtige eer als de auto in kwestie een hele lullige auto is. Zoals de eerste generatie Mercedes A-Klasse. Op basis van deze auto was er de Edition Coulthard en de Edition Häkkinen. Collega Loek heeft deze auto’s vorige maand al behandeld in een lijstje, maar nu staat er zowaar een exemplaar te koop op Marktplaats.

Het gaat om de Edition Coulthard. Deze is in principe identiek aan de Edition Häkkinen en de productie van 250 exemplaren is ook keurig 50-50 verdeeld. Dat was leuk voor DC, maar helemaal gelijkwaardig waren de coureurs natuurlijk niet. Toen deze special editions uitkwamen had Häkkinen al een wereldtitel op zijn naam staan en was hij onderweg naar zijn tweede.

Waarom deze F1 Edition werd gebaseerd op de A-Klasse is tot op de dag van vandaag een raadsel. Het is misschien wel de minst sportieve auto die Mercedes ooit gebouwd heeft. En daar veranderde weinig aan met de Edition Häkkinen/Coulthard, want deze had gewoon de 1.6 met 102 pk.

De Coulthard Edition (we laten Häkkinen even achterwege) moest het hebben van zijn kekke aankleding. De auto is uitgevoerd in de livery van McLaren en voorzien van 17 inch AMG-velgen en een dubbele uitlaat. Binnenin is het ook geen saaie boel, met rode leren bekleding. De schakelpook komt uit de SLK en vertelt de inzittenden dat het om een Edition Coulthard gaat.

Volgens de schakelpook is het nummertje 202 van de 250, terwijl het volgens de advertentie nummer 64. Dat blijft dus onduidelijk, maar het is in ieder geval een echte Edition Coulthard. Dit is bovendien een van de weinig origineel Nederlandse exemplaren.

Ook al is het een limited edition, deze auto kocht je natuurlijk niet om in je privecollectie te zetten. Er is dus gewoon gereden met deze A-Klasse. Er staat 261.546 kilometer op de teller. De laatste tijd is de auto wel behandeld als een collector’s item, want deze Edition Coulthard staat al een tijdje binnen. De verkoper op Marktplaats wil er €6.000 voor hebben.