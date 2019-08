De nieuwe Chevrolet Camaro is niet lelijk

Hij is gewoon perfect! -Chevrolet

Facelifts zijn meestal enorm eenvoudig. Gewoon, zodat een al iets oudere auto met een nieuwe snuit weer een paar jaar vooruit mag. Soms zijn die kleine veranderingen goed genoeg om een design enorm op te waarderen, soms wordt het design compleet om zeep geholpen. Mercedes heeft bijvoorbeeld vrij veel fans tegen zich in het harnas gejaagd toen de facelift van de E-Klasse W212 de dubbele koplampen voorgoed de deur wees. Ook Chevrolet kon niet op lof rekenen met de facelift van de zesde generatie Camaro.

Je gaat je dan afvragen wat er aan de hand is. Een auto wordt niet opzettelijk lelijk ontworpen. Een Fiat Multipla is lelijk, maar stuurt lekker en kan zes man meenemen in een compacte verpakking. Leuk, maar een Camaro is ook niet perse ontworpen om praktisch te zijn. Dus daar mag design wel een wat hogere prioriteit hebben. Waarom hij dan toch zo lelijk is? Simpel: dat is hij niet. In gesprek met Muscle Cars & Trucks laat Tom Peters, die de baas was over het ontwerp van de zesde generatie Camaro en de C7- én C8-generatie van de Corvette is, weten dat hij niks zou willen veranderen aan zijn ontwerpen. Zelfs niet nu de C7 en Camaro 6 al een tijdje op de markt zijn.

De verklaring is dat hij niet weer klem wilde zitten in retrotastische onzin. De Camaro 5 werd meer gezien als de reïncarnatie van de klassieke Camaro uit 2008, nadat de eveneens controversiële vierde generatie Camaro in de vroege jaren ’00 ook als ‘lelijk’ werd ontvangen. De Camaro 6 moest echter weer aan een schone lei beginnen. Een duidelijke opvolger, maar niet weer gevuld met knipogen naar de modellen van weleer. Bovendien moest de auto wat unieker en eigenzinniger worden. Je kan de Camaro mooi of lelijk vinden, maar iets unieker dan eerst is hij wel.

Goed, wij van WC Eend raden natuurlijk altijd WC Eend aan, maar het is niet raar voor ontwerpers om hun mening bij te schaven nadat hun ontwerpen verjaren. Peters lijkt hier geen last van te hebben. Alles is perfect.