Bugatti over een hypersnelle Chiron en crossover-ambities

Je merkideaal overboord gooien ten faveure van een cashcow: Bugatti heeft er wellicht oren naar.

Als je in deze milieu-geobsedeerde wereld spreekt van een hypersnelle auto, eentje met een gigantische motor die op volle toeren sneller een tank benzine leeg brandt dan jij een pan pasta gaar kunt koken, zou je zeggen dat je het één en ander te verduren krijgt. Toch is VAG, die het aandurft, helemaal een hot item met het huidige Bugatti. Deze resurrectie van het jaren oude merk begon met de Veyron en mondt zich nu uit in de 1.500 pk sterke Chiron die zijn kracht haalt uit een achtliter W16 met vier turbo’s, de 1.500 pk sterke, 5 miljoen kostende Divo die zijn kracht haalt uit een achtliter W16 met vier turbo’s en La Voiture Noire, een one-off van 18 miljoen euro die toevallig zijn kracht – ongeveer 1.500 pk – haalt uit een achtliter W16 met vier turbo’s. Al deze auto’s zijn een doorontwikkeling op de Bugatti Veyron, een exclusieve hypercar met… nou ja, vul zelf maar in. Er gaan wilde geruchten dat Bugatti voor alle auto’s dezelfde motor gebruikt. Dat moet maar eens onderzocht worden.

Gein terzijde, daar de meeste merken grootschalig crossovers moeten bouwen om a) winst te maken en b) de milieueisen te halen, houdt Bugatti het hoofd boven water met gemiddeld 16 cilinders per auto over het hele gamma. Porsche bezweek al onder deze cashcow-mentaliteit, Lamborghini gaat lekker boeren met de Urus en ook Ferrari staat op het punt om heiligschennis toe te passen. Waar blijft de Bugatti-SUV dan? CEO Stephan Winkelmann is maar weinig concreet over dit project, tot nu. Ze hebben de designs klaarliggen, die zijn al bekeken door klanten die er oren naar hebben. Nu komt de ironie: Bugatti heeft geen budget om een SUV te bouwen. Dus de cashcow wordt tegengehouden door cash.

Wat wij dan weer leuk(er) vinden is dat Winkelmann een ander gerucht niet de das om doet. Namelijk de komst van one Chiron to rule them all. Eentje die de 300 mijl per uur-barrière voor het eerst doorbreekt en het liefst doorgaat tot 500 km/u. De huidige Chiron doet naar verluidt zo’n 475 (alsof het niks is), maar vooral banden zijn het probleem. Winkelmann zegt ook: het project krijgt pas groen licht als er een bandenbedrijf is wat kan helpen een set te ontwikkelen die het geweld van zo’n snelheid aankunnen. Onderschat dat vooral niet.

In beide projecten is het de vraag tot in hoeverre elektrificatie een rol gaat spelen. Bugatti is er mee bezig, bovendien zou een krachtige hybridemotor die extra kracht kunnen opleveren om de Chiron naar extreme snelheden te tillen. Bij de SUV kan het een unieke touch zijn om de Bugatti-SUV wat extravaganter te maken dan de gevestigde orde, die veelal tamelijk non-inspirerende motoren voorin krijgen.

Trouwens, wij vinden dat een cashcow best iets anders mag zijn dan een SUV. Kijk maar eens naar de 16C Galibier uit 2011 (foto bovenaan artikel). Een W16 voorin een statige sedan. Dat wil je toch veel liever? Hoe productierijp die auto er ook uit zag, het werd niks. Eeuwig zonde.