BMW propt meer dan 600 pk in de i4

BMW heeft de i4 nog meer feestvreugde gegeven in vorm van de M60 xDrive.

We wisten al een tijdje dat ‘ie er aan zat te komen en nu is het helemaal officieel. De BMW i4 M60 xDrive is hier zodat je geen afspraak meer mist. Want mensenkinderen, wat een power in dit type auto.

BMW i4 M60 xDrive

Eigenlijk is de instapper leuker om te rijden dan het voormalige topmodel, de M50 xDrive. De eDrive40 heeft namelijk achterwielaandrijving, wat het rijgedrag wat speelser maakt. Maar voor alle vierwielaangedreven fanboys onder jullie heeft BMW nu goed nieuws met een nieuw vlaggenschip in vorm van de i4 M60 xDrive.

De M60 xDrive doet er nog een schepje bovenop, 57 pk’s om precies te zijn. Hiermee stijgt het systeemvermogen naar een dikke 601 pk. Daarmee sprint de M60 in slechts 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/u. De 81,1 kWh accu zorgt voor een rijbereik van 542 kilometer.

Nog meer BMW i4 nieuws

Dat is niet het enige nieuws. De gehele i4 line-up krijgt een technologische upgrade. Het energieverbruik ligt tot 4,5 procent lager, wat moet resulteren in maximaal 22 kilometer extra rijbereik. Het exacte aantal is afhankelijk van de gekozen uitvoering en uitrusting van je BMW i4. Maar meer actieradius is altijd beter.

De i4 eDrive35 met 428 kilometer actieradius heeft een gemiddeld energieverbruik van 17,5 kWh per 100 kilometer. De i4 eDrive40 met 510 kilometer bereik is iets onzuiniger en doet 17,8 kWh per 100 kilometer.

De nieuwe BMW i4 modellen staan vanaf juli 2025 bij de dealers. Met 601 pk is de BMW i4 M60 xDrive zelfs nog krachtiger dan de krachtigste BMW M4. Ideaal voor de stoplichtsprintjes. Voor het betere stuurwerk kun je toch beter bij een BMW M zijn, het blijft immers een zware elektrische auto.