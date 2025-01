Land Rover haalt Defender uit de showroom voor Dakar

Geen dure modificaties, gewoon een hapklare Defender gebruikt Land Rover voor Dakar!

Win on Sunday, Sell on Monday. Een mooi gezegde dat mogelijk van toepassing kan zijn voor Jaguar Land Rover. Het hele idee is dat je gaat racen met een product. Je boekt daar succes mee en vervolgens willen klanten dat product kopen.

Die winst moeten ze nog behalen, maar het hele idee is alvast briljant. Jaguar Land Rover neemt namelijk deel aan Dakar met een ‘gewone’ Defender. Dat wil zeggen. Een exemplaar die jij en ik in de showroom kunnen kopen. Afgezien van enkele vereiste aanpassingen voor de veiligheid is de offroader verder niet omgebouwd voor de zwaarste race der races.

Kenners van Dakar denken nu: huh, maar hoe kunnen ze dan winnen van de rest? Ga ik je uitleggen. Dakar krijgt een nieuwe racecategorie met de naam Stock. Je voelt hem al aankomen. In deze nieuwe categorie mogen alleen productievoertuigen deelnemen in standaardtrim. Land Rover doet dat in 2026 met de Defender, daar zullen ongetwijfeld nog meer merken zich bijvoegen.

Het is natuurlijk hét visitekaartje voor een merk om te laten zien hoe goed hun product wel niet is. Als je auto het zandhappen en de extreme omstandigheden tijdens Dakar kan overleven, dan kom jij er ook wel uit als je boodschappen gaat doen bij de appie in diezelfde auto.

Dit jaar staat al volledig in het teken voor Dakar met de Land Rover Defender. Het merk is een ontwikkelingsprogramma gestart om de offroader klaar te stomen voor de race in 2026. Eind vorig jaar maakte Jaguar Land Rover bekend dat het merk Defender onderdeel is van de FIA World Rally‑Raid Championship (W2RC) middels een driejarige overeenkomst.

Met een deelname aan Dakar wil JLR de Defender en met name het merk Defender beter on de aandacht krijgen. Als ze de race daadwerkelijk weten te winnen binnen hun eigen categorie levert dat natuurlijk onsterfelijkheid op. We willen allemaal wel een Defender, maar na een winst tijdens Dakar is het helemaal lekker opscheppen aan de bar.