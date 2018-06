De nieuwe Ferrari 488 Pista Piloti is niet voor jou

Ferrari gedraagt zich weer eens als een mean girl op het schoolplein.

Kids are cruel. In de Darwinistische biotoop die ook weleens wordt omschreven als ‘het schoolplein’ gaat het allemaal om ‘erbij horen’. Wie krijgen de uitnodigingen voor de leukste feestjes, wie heeft er net niet de juiste schoenen aan, wie kan er aanspraak maken het mooiste meisje van de klas te schaken? Op de achtergrond sluimeren er continu machinaties om in het juiste kliekje terecht te komen. Wij volwassen noemen dat over het algemeen ‘netwerken’.

Al jarenlang meet Ferrari zich in de autowereld de rol aan van de ijsprinses. Ze weet dat iedereen haar ‘wil’, maar slechts diegenen die zich in haar ogen waardig tonen gunt zij ‘het voorrecht’ om haar te benaderen met aandacht en gulle giften. De rest moet maar gewoon een Porsche kopen, of een Lambo. Niemand weet doorgaans exact waaraan je moet voldoen om Ferrari’s beste goodies in je knuisten te krijgen, maar menig pretendent heeft de bitchslap deksel al op zijn neus gekregen.

Voor de 488 Pista Piloti zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een uitnodiging voor Ferrari’s nieuwste feestje te krijgen wel vrij duidelijk. Je moet namelijk een coureur zijn van het merk. Dat is een kort lijstje, zal je dan wellicht denken, maar behalve Kimi en Sebbie heeft Ferrari natuurlijk nog veel meer coureurs in de stal. Niet in de laatste plaats alle gentleman drivers die maar wat graag enorme bedragen overmaken om de Ferrari Racing Experience te ontvangen met FXX-en en dergelijke.

Maar goed, wil je ‘m eigenlijk wel hebben, die 488 Pista Piloti? Mwah, het is in principe gewoon een speciaaltje op basis van de ‘normale’ 488 Pista. De livery is geïnspireerd op die van AF Corse’s nummer 51 die met Alessandro Pier Guidi en James Calado achter het stuur vorig jaar de titel pakte in het GTE PRO klassement. De auto heeft wat speciale goodies zoals een carbon fiber spoilertje en stoelen bekleed met alcantara in de kleur van de Italiaanse driekleur. Qua exterieurkleur kan je kiezen tussen Rosso Corsa, Blu Tour De France, Nero Daytona of Argento Nürburgring. Leuk en aardig, maar als je zelf een Pista samenstelt naar eigen wensen, dan is die toch veel unieker? Nou maar weer hopen dat je dat wel mag doen van Ferrari…

