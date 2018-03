Pistacchio! De Ferrari 488 Pista is klaar voor de piste

Is 'ie net zo tof als zijn voorgangers?

Je zou maar de schoenen moeten vullen van de Strad, Scud en Speciale. Alledrie worden deze beschouwd als regelrechte juweeltjes uit de paardenstal van Ferrari. Of de Pista slaagt in de missie een waardig opvolger te zijn van zijn voorvaderen valt nog te bezien. Daarvoor zal ‘ie op zijn minst één nadeel moeten overwinnen: turbo’s. De vorige hardcoreversies van Ferrari’s middenmotor-V8 modellen hadden allemaal een briljant geluid, met dank aan een hoogtoerige en vrij ademende motor. Het lijkt ons vrijwel onmogelijk voor de Pista om dat te evenaren.

Qua prestaties zal dat daarentegen vrij makkelijk lukken. De prestaties zijn van een niveau waar we nog niet lang geleden alleen hypercars toe in staat achtten. De looks tenslotte zijn zo’n beetje wat we verwacht hadden van de wilde variant van de normale 488 (rijtest). De koets is wat dikker (te dik op de heupen?), het front heeft de gapende muil van de 812 Superfast en hier en daar zitten wat extra inkepingen. Beoordeel zelf wat je ervan vindt, in de gallery!