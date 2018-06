Dictator in spe? Koop zes gepantserde Pullmans in NL!

Ze zijn niet allemaal in goede staat, maar dat mag de pret niet drukken.

Je weet het, iedere zichzelf respecterende dictator moet een statige Mercedes hebben. Dit is een oude traditie, waarvan het hoogtepunt waarschijnlijk bereikt werd met de machtige W100. Lieden als Josip Broz Tito, Enver Hoxha, Ferdinand Marcos, Saddam Hoessein, Nicolae Ceaușescu, Idi Amin en Mobutu Sese Seko rolden allemaal in zo’n opper-Merc. Maar al deze gezellige clowns zijn al lang niet meer te boeken voor feesten en partijen, want de dictator ligt tegenwoordig onder vuur in onze politiek correcte samenleving.

Je kan je hier bij neerleggen, maar je kan ook tegen de stroom inzwemmen en je opwerpen als de nieuwe sterke man van Nederland. Sowieso is out-of-the-box denken een belangrijke kwaliteit van een sterke leider. En wees eerlijk: hoe moeilijk kan het nou zijn om de tweede kamer binnen te stormen, al die plucheplakkers te overrompelen en jezelf uit te roepen tot de nieuwe keizer van De Lage Landen?

Zo gezegd, zo gedaan, maar na zo’n succesvolle coupe heb je twee dingen nodig om je macht te legitimeren. Een ervan is een wit militair uniform dat rijkelijk voorzien is van epauletten. Daar moet ook nog wel aan te komen zijn. Het andere is dus die (vloot) Mercedes-limo(‘s). Dat is toch wat lastiger, want andere landen zullen het nieuwe Keizerrijk der Nederlanden waarschijnlijk economische sancties opleggen, net zoals ze hebben gedaan bij Noord-Korea. Mercedes mag officieel geen auto’s verkopen aan de Kim-clan.

Dus je moet, net als little Rocketman, creatief zijn en via via die S-klasse Pullman bemachtigen. Hier komt schadeautos.nl om de hoek kijken. Bij dit bedrijf staat namelijk niet één Mercedes S-Klasse Pullman, maar liefst zes stuks. Ze zijn allemaal gepantserd uiteraard, zodat je niet hoeft te vrezen voor dissidenten die een theelichtje in je richting smijten.

Wel zal je de meeste exemplaren nog een beetje moeten oppoetsen, want het lijkt erop alsof de Pullmans een zwaar leven gehad hebben. Maar ach, je bent dictator, voor dit soort werk heb je die Goelag-archipel opgericht. Op de TV-TAS eilanden uiteraard, omdat je een goed gevoel voor humor hebt. In een week of twee is dit klusje wel geklaard. Enige vraag die overblijft: richt je één van de Pullmans in als WC zoals collega Un, of is dat toch te veel van het goede?

Bedankt @ghost voor de tip!