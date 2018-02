7 peperdure Ferrari’s gingen naar de veiling

Deze dikbolides werden afgelopen week naar het podium begeleid.

Het is altijd een klein feestje wanneer er een grootschalige veiling is met allerlei schitterende auto’s. Deze week was het goed raak in Parijs, tijdens het Rétromobile Paris. Ditmaal was het Artcurial die een gigantische vloot aan voertuigen meebracht, om de hoogste bieder er vervolgens mee naar huis te laten gaan. Hier blikken we terug op de zeven duurste* Ferrari’s die er aanwezig waren.

1970 Ferrari 365 GT 2+2 – € 250.000 / € 300.000

Klinkt het belachelijk om minstens een kwart miljoen euro te verwachten voor een klassieke Ferrari met een flinke kilometerstand? Absoluut, maar dat restte de veilingmeesters niet om er vanuit te gaan dat deze schitterende 365 2+2 een dergelijk bedrag zou gaan vangen, ondanks dat hij 82.886 kilometers heeft gelopen. Aan de andere kant, de wagen, die ooit getekend werd door Pininfarina, is Ferrari Classiche gecertificeerd. De wagen is tevens volledig gerestaureerd. Koopje?

1974 Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer – € 320.000 / € 380.000

Het fijne aan klassieke auto’s is dat er vaker wel dan niet een interessant verhaal aan verbonden is. Deze 365 GT4 is in dat opzicht geen uitzondering. De wagen werd oorspronkelijk aangekocht door Paddy McNally, racecoureur en rechterhand van Bernie Ecclestone. De auto werd daarna gekocht door een Zweed die in opspraak raakte nadat hij recordbedragen uitgaf aan een Bugatti Royale en Ferrari 250 GTO. Genoeg om tijdens de borrel over te vertellen dus.

2007 Ferrari F430 GTC Michelotto/ex-Risi Competizione – € 400.000 / € 600.000

Over auto’s met een verhaal gesproken, veel beter dan deze racewagen ga je ze niet vinden. Of nou ja, succesvoller is misschien een beter woord. De F430 GTC won in zijn tijd o.a. de 24 uur van Le Mans, de 12 uur van Sebring, het FIA GT kampioenschap en de American Le Mans Series. Dit exemplaar was verantwoordelijk voor de beide titels binnen laatstgenoemde kampioenschap en werd destijds bestuurd door Mika Salo en Jaime Melo. Wil je hem zelf over het circuit knallen, dan kan dat net zo goed. De wagen is vrijwel nooit heftig beschadigd en is klaar voor het asfalt.

1990 Ferrari F40 – € 750.000 / € 1.000.000

De Ferrari F40 is zonder twijfel een onmisbaar exemplaar in een lijst van dit kaliber. Prijzen van de bolide zweven al jaren in de buurt van de miljoen, dus schrikken is het in ieder geval niet. Aan de andere kant, deze F40 heeft meer dan 29.000 kilometer gereden. Ondanks dat de laatste 200 kilometer in de afgelopen 10 jaar zijn afgelegd, is dat nog altijd een flink aantal. Geïnteresseerden kunnen zichzelf geruststellen dat ook deze Ferrari Classiche gecertificeerd is.

2007 Ferrari Enzo – € 1.800.000 / € 2.200.000

Het is misschien wat cru om te zeggen, maar van alle Ferrari’s in dit lijstje is uitgerekend de Enzo het saaist. Althans, zijn geschiedenis, want de rest van de bolide is ronduit krankzinnig. De 670 pk sterke V12 in de Enzo katapulteerde de wagen naar idiote snelheden. In combinatie met zijn uitmuntende ontwerp was het daarmee direct een gekoesterd object. Toch heeft de Enzo redelijk wat asfalt mogen proeven; de wagen reed tot op heden 19.000 kilometer.

2006 Ferrari FXX – € 2.600.000 / € 3.200.000

Opvallend in dit lijstje is dat het meerendeel van de auto’s regelmatig het daglicht heeft gezien. Je zou verwachten dat Ferrari’s ultieme circuittijger na de milleniumwisseling geen uitzondering zou zijn op die regel, maar dan zit je goed mis. Deze Ferrari FXX wordt na aankoop namelijk gewoon nog geleverd in de doos krat, inclusief extra originele delen. De FXX is met slechts 38 gebouwde exemplaren extreem zeldzaam, waardoor de verwachte prijs des te logischer is.

1958 Ferrari 250 GT Convertible Series 1 – € 7.000.000 / € 9.000.000

Het stond in de sterren geschreven dat de duurste Ferrari in deze lijst een 250 zou zijn. De wagens behoren, in verschillende uitvoeringen, al jaren tot de meest gewilde wagens van iedere veiling waar ze aanwezig zijn. Het exemplaar dat deze week in Parijs werd geveild rolde in de winter van 1958 uit de fabriek. Van de 250 GT cabrio werden er destijds slechts 40 gemaakt. Tegenwoordig is het er een van slechts 11 overgebleven exemplaren met overeenkomende nummers. Een waar icoon, waarvoor een flinke som betaald mag worden.

*Houd er rekening mee dat dit artikel de verwachte bedragen bespreekt. Hoewel de auto’s inmiddels al geveild zijn, heeft Artcurial nog geen uiteindelijke prijzen bekendgemaakt.