De nieuwe Hyundai KONA Electric: nog beter!

Met de frisse Hyundai KONA Electric is overstappen naar elektrisch aantrekkelijker dan ooit.

Met een elektrische auto ben je duurzaam en milieubewust bezig, maar dat betekent niet dat elektrisch rijden saai is. Integendeel. Hyundai heeft een aantal aansprekende elektrische modellen. Kijk maar naar de nieuwe Hyundai KONA Electric. Dankzij het aangescherpte design ziet deze elektrische SUV er moderner en sportiever uit dan ooit.

De Hyundai KONA Electric heeft zich inmiddels wel bewezen, want het is de bestverkochte elektrische SUV van Nederland. Dat is niet zonder reden. De KONA Electric is een bijzonder veelzijdige auto.

Om te beginnen heeft de KONA Electric met het 64 kWh accupakket een riante actieradius. Je kunt tot wel 484 kilometer ver komen op een lading.

Rijden met de KONA Electric is genieten van de snelle acceleratie en je mag er mee gezien worden! Qua design is het een echte blikvanger. Door het vloeiende design is de carrosserie aerodynamisch én dynamisch. De gesloten grille en de nieuwe LED-koplampen geven de KONA Electric een geheel eigen gezicht.

Ook binnenin heeft de Hyundai KONA een moderne uitstraling, mede dankzij het vernieuwde dashboard. Daarop zijn twee 10,25 inch schermen te vinden, een instrumentenpaneel en een centraal touchscreen. Deze schermen zorgen niet alleen voor een hightech gevoel, maar zijn ook duidelijk leesbaar en alles is makkelijk te bedienen.

Ontdek alles over de nieuwe KONA Electric op de website van Hyundai.