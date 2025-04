Dit is de vernieuwde Ioniq 6 (en de Ioniq 6 N komt eraan!)

Verrassing: de Hyundai Ioniq 6 krijgt een flinke facelift.

Vond je ook dat de ook dat Hyundai Ioniq 6 een beetje gedateerd begon te ogen? Nee hè? Toch is het nu alweer tijd voor een facelift. En het is niet eens een subtiele facelift, want de Ioniq 6 krijgt een geheel nieuwe neus.

Waar de Ioniq 6 eerst nog redelijk conventionele koplampen had, zijn dit gespleten koplampen geworden. De dagrijverlichting zijn nu minimalistische streepjes en de rest van de koplamp zit verstopt in het zwarte gedeelte van de voorbumper. Die is overigens ook helemaal opnieuw getekend.

Je kunt zelfs kiezen uit twee voorbumpers. Hyundai lanceert namelijk de Ioniq 6 N Line (de rode auto op de foto’s). Deze is voorzien van behoorlijk agressieve voor- en achterbumpers, met contrasterende grijze elementen. Met de banaanvorm blijft het een moeilijk design, maar de neus is zeker een verbetering. Dus het is geen overbodige facelift.

In het interieur zijn er ook nog wat subtiele aanpassingen doorgevoerd. Zo is er een nieuw driespaaks stuur, een groter scherm voor de climate control en de middentunnel is op de schop gegooid. Specificaties noemt Hyundai niet, dus het is niet bekend of de facelift van de Ioniq 6 ook nog technische verbeteringen met zich mee brengt.

De auto waar natuurlijk echt op zitten te wachten is niet de N Line, maar de échte N. Goed nieuws: die is ook in aantocht. Als je goed kijkt zie je op de headerfoto al een lichtblauwe Ioniq 6 staan met een grote spoiler. Dat ziet er veelbelovend uit. Hyundai verklapt ook wanneer deze auto onthuld wordt: in juli trekken ze het doek van de langverwachte Ioniq 6 N.