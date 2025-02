Naar Goodwood? Vergeet je ETA voor het Verenigd Koninkrijk niet!

Van epische roadtrips tot een bezoekje aan Goodwood. Je hebt een ETA voor het Verenigd Koninkrijk nodig.

Na Brexit wil het Verenigd Koninkrijk steeds meer benadrukken dat ze écht niet langer bij de Europese Unie horen. Daar hoort natuurlijk ook een ETA bij. Vinden ze zelf dan. Deze afkorting staat voor Electronic Travel Authorisation.

Een ETA is een digitale afdruk van jezelf zodat een land weet wie ze binnenkrijgen. Onderdeel van de vragenlijst is bijvoorbeeld je ooit een veroordeling hebt gehad van justitie of dat je in de bak hebt gezeten. De uitslag kan invloed hebben op het wel of niet krijgen van een ETA. Zonder zo’n ETA kom je sommige landen niet in.

Bekende landen die al jaren met zo’n Electronic Travel Authorisation werken zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Australië en Canada. Hier in Europa heb je er niet echt mee te maken als simpele toerist. Dat gold ook voor het Verenigd Koninkrijk.

Daar komt verandering in. Vanaf 2 april 2025 is een ETA verplicht als je reist naar het Verenigd Koninkrijk. Of je nu Goodwood wil bezoeken, een epische roadtrip wil maken door de Schotse hooglanden. Auto’s spotten in Londen. Het maakt niet uit, je moet in bezit zijn van een Electronic Travel Authorisation. De ETA is geldig voor reizen naar Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales en de Kanaaleilanden.

Een ETA aanvragen doe je online. Het is bedacht voor korte reizen. Als je langer dan 180 dagen wil verblijven zul je een visum moeten aanvragen. Een ETA is dan ook geen visum.

ETA aanvragen en kosten

Voor de Britse overheid is het invoeren van de ETA een lucratieve bezigheid. Een goedgekeurde ETA is twee jaar geldig en per aanvraag kost het je 10 pond, omgerekend zo’n 12 euro. De ETA is gelinkt aan je paspoort. Heb je binnen die twee jaar een nieuw paspoort, dan moet je ook weer dokken voor een nieuwe ETA.

Je kunt een ETA aanvragen via de website van de Britse overheid of via de speciale UK-ETA app. Doe dit op tijd en niet een paar dagen voor je reis. Luie ambtenaren heb je overal, zou toch jammer zijn als je de ETA niet op tijd krijgt. In principe moet je een goedkeuring binnen drie dagen na aanvraag krijgen.