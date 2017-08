Marchionne overweegt deelname aan Formule E

De topman ziet potentie in de nieuwe raceklasse.

Formule E is heet. Dat moge duidelijk zijn. De raceklasse heeft ook de aandacht getrokken van Fiat Chrysler topman Sergio Marchionne. De Italiaan zou met Mercedes-AMG Petronas Motorsport topchef Toto Wolff hebben gesproken over dit onderwerp. Plottwist: merknaam Ferrari zal (in eerste instantie) niet worden verbonden aan de Formule E.

Marchionne benoemt geen specifiek merk. De overgebleven kandidaten zijn Maserati, Alfa Romeo, Fiat/Abarth, Dodge en Chrysler. Wel wist ome Sergio te melden dat er één merk zal worden gekozen voor een deelname aan de Formule E. Het is overigens niet de eerste keer dat Marchionne de Formule E benoemt. Eerder dit jaar repte de CEO al wat woorden over een eventuele deelname.

Het begon nog niet zo gek lang geleden als een nieuwe raceklasse. Nu is de Formule E een serieuze vorm van autosport. Jaguar was één van de eerste grote automerken om in te stappen in de Formule E. Dat was 2015. Eerder dit jaar hebben Audi en BMW bekendgemaakt met een eigen team naar de Formule E te komen en dit zorgde voor een sneeuwbaleffect. Kortgeleden vielen de namen Mercedes, Porsche en nu dus ook FCA. (via Autosport)