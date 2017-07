Hyundai presenteert de sportieve i30 N

Automatisch tussengas op je Hyundai!

Ooit gedacht dat een Hyundai er sexy uit zou zien? Nou, de nieuwe i30 N ziet er behoorlijk lekker uit. De sportieve variant van de i30 is goed voor 250 pk en 353 Nm koppel uit een 2.0 T-GDI. De hatchback knalt in 6,4 tellen naar de honderd en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Optioneel kun je het Performance Package (goed afgekeken) aanvinken. De i30 N krijgt daarmee 25 extra paarden en sprint 0,3 tellen sneller naar de honderd kilometer per uur.

De i30 N staat 4 tot 8 mm lager in vergelijking met het reguliere model. Daarnaast is de N onder andere te herkennen aan rode remklauwen, dubbele uitlaatpijpen en een driehoekig derde remlicht. Men kan kiezen voor 18- of 19-inch wielen. De hatchback komt in de kleuren Performance Blue, Clean Slate, Polar White, Micron Grey, Phantom Black en Engine Red.

Zoals je van een moderne hot hatch mag verwachten, komt de i30 N met techniek zoals Launch Control, automatische tussengas en een elektronisch sperdifferentieel. Daarnaast verschilt het uitlaatgeluid per rijmodi (Eco, Normal, Sport, N en N Custom). Laat je niet foppen door een dikke sound in het interieur. Hyundai heeft ervoor gekozen om het motorgeluid over de speakers te laten klinken.

Hyundai presenteert de i30 N op de IAA in Frankfurt. De hatchback verschijnt vervolgens eind dit jaar op de markt. Voorlopig enkel in combi met een handgeschakelde zesversnellingsbak.