Gloednieuwe Kia Sportage is helemaal officieel!

De gloednieuwe Kia Sportage debuteert op de IAA 2021 en is speciaal voor Europa ontworpen.

Tegenwoordig is de middenklasse crossover zo ongeveer een van de meest populaire carrosserie-varianten. Ook in Nederland kan dit segment al jarenlang reken op veel belangstelling. Kia was al in de jaren ’90 actief in dit marksegment. Nog niet vroeg om te zeggen dat het een pionier was, maar de Sportage was er al jaren voordat de meeste concurrenten met een dergelijke auto op de proppen kwam zetten.

Maar zoals de titel al he-le-maal weggeeft hebben we nu te maken met een gloednieuwe Kia Sportage! We hadden ‘m al in het wild gespot, maar nu is ‘ie offcieel! Het is voor het eerst dat we een uniek model voor Europa gaan krijgen. De Kia Sportage is voorzien van meer binnenruimte, met name op de achterbank is de auto meer geschikt voor flinke Europeanen. Sterker nog, in zijn klasse is er geen ruimere auto op de achterbank te vinden, aldus Kia.

Afmetingen gloednieuwe Kia Sportage

Uiteraard wil jij maten weten en die hebben we voor je! De gloednieuwe Kia Sportage is 4,52 meter lang, 1,87 meter breed, 1,65 meter hoog en de wielbasis bedraagt 2,68 meter. De bagageruimte kan 587 liter verstouwen. Met de banken plat wordt dat 1.776 liter.

Emotioneel en organisch

Het uiterlijk van de auto is in elk geval heel erg origineel. Met name het front is afwijkend van de concurrentie. Het is de nieuwe Opposites United-designtaal die uit maar liefst vijf pijlers bestaat! In het geval van de Sportage is er gekozen voor ‘Bold for Nature’. Dat :”de natuurlijke wereld belichaamt en een designidentiteit creëert met een emotionele en organische vorm”. Kijk, dat wist jij nog niet, waarschijnlijk! Voor de sportieve caravantrekkers onder ons: er komt ook een GT-Line.

Motoren gloednieuwe Kia Sportage

Er zijn drie motoren leverbaar. De basis is gelijk, want het zijn dezelfde 1.6 turbomotoren. De instapper is de 1.6 T-GDI met milde-hybrid-aandrijving (48V generator op de transmissie). In Nederland zal deze als 150 pk-versie leverbaar zijn.

De tweede stap is de 1.6 T-GDI HEV, met een elektromotor ter assistentie. Het systeemvermogen van deze versie is 230 pk. Hierbij is de accu onder de achterbank geplaatst zodat je geen ruimte inlevert.

265 pk!

De sterkste versie van de gloednieuwe Kia Sportage is de 1.6 T-GDI Plug in Hybrid. Deze heeft een 13,8 kWh accupakket die je kunt opladen. Het systeemvermogen van deze versie is 265 pk. Hierbij is de batterij tussen de assen geplaatst, onder de bodem. Dit voor een goede gewichtsverdeling.

De nieuwe Kia Sportage is te aanschouwen op de IAA 2021 in München. Aan het einde van dit jaar staat de crossover in de Nederlandse showrooms. Prijzen voor Nederland en exacte specificaties worden in de loop der tijd bekendgemaakt.