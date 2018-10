Mazda laat de wankelmotor terugkeren!

Eindelijk, het werd eens tijd.

Mazda is altijd een beetje een eigenwijs merk geweest. In technisch opzicht lijken ze net even anders te werk te gaan dan hun concurrenten. Op dit moment is dat vrij duidelijk met de SkyActiv techniek. In tegenstelling tot de concurrentie die overstapte op brommobiel-motoren met een gigantische turbo, koos Mazda juist voor atmosferische motoren met een afwijkende compressie.

Maar wat Mazda niet in de aanbieding had, was een elektrische auto of een hybride, althans niet in Nederland. Maar daar komt een einde aan, want Mazda heeft aangegeven niet één, maar twee elektrische auto’s op de markt te brengen. Om met James May te spreken: Good News!!!

De eerste is een elektrische auto met enkel accu’s. De tweede auto is ook elektrisch, maar is voorzien van een range-extender. Maar het is Mazda, dus de range-extender is iets bijzonders. In dit geval komt namelijk de rotatiemotor terug. Dit motortype stierf een stille dood met het het uit productie gaan van de Mazda RX-8, maar komt dus nu terug.

Over de elektrische auto’s zelf weten we verder vrij weinig, hopelijk was de Mazda Kai concept (afbeelding boven) een goede indicatie. Wellicht is het gewoon dezelfde auto, maar dan met andere techniek. Het klinkt een beetje als de oplossing die BMW heeft getroffen met de i3. Die kun je puur elektrisch bestellen of met een aparte range extended, in dit geval een aggregaat uit een motorfiets. De combinatie elektromotor + rotatiemotor is al eens eerder gedaan door Audi, dat met de A1 E-Tron soortgelijke techniek onder de kap had.

De nieuwe milieuvriendelijke Mazda’s zijn onder deel van het duurzame plan dat Mazda heeft voor 2030. Het is de bedoeling dat alle bijen dan nog vrolijk kunnen zoem-zoemen, dus de CO2-uitstoot van het merk uit Hiroshima zal in 2030 50% (!) lager liggen dan dat in 2010 het geval was.