Mercedes CLS (2018): rijtest en video

De Mercedes CLS was ooit de grondlegger van het premium vierdeurs coupé genre zoals we dat nu kennen. We zochten uit of de nieuwe CLS anno 2018 nog altijd de benchmark is.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Om dat te bepalen moeten we een aantal zaken in ogenschouw nemen: de looks, het interieur, de aanwezige gadgets en natuurlijk: de rijeigenschappen. Om goed te scoren is het bovendien belangrijk te weten dat de concurrentie ook niet stil heeft gezeten, sinds Mercedes in 2004 de eerste CLS op de markt bracht. Audi heeft een rechtstreekse concurrent in de showroom staan in de vorm van de Audi A7 (rijtest) en ook BMW heeft een alternatief in de vorm van de BMW 6 serie Gran Coupé. De CLS zal dus goed beslagen ten ijs moeten komen om de concurrentie af te kunnen troeven.

Dat begint met de looks en wat mij betreft hebben we hier meteen een sterk punt van de nieuwe CLS te pakken: wat een fijn gelijnde auto is dit. Toegegeven: zo in het wit met spaakwieltjes is het misschien niet de meest stijlvolle samenstelling, maar desondanks staat hier een machine die er mag zijn. Mooie lijnen, korte frontoverhang, laag hangende kont, scherpe lichtunits. Ik mag ‘m wel, deze nieuwe CLS. Beter dan de nieuwe A7 in ieder geval en dat is een compliment aan de designers van Mercedes. Overigens is onze testauto uitgevoerd met het AMG-line pakket, waardoor er iets sportievere looks zijn dan standaard.

Vooralsnog staat de CLS er goed voor, maar bij het interieur wordt het wat mij betreft iets minder. Niet dat er iets mis is met het interieur, dat uiteraard veel overeenkomsten toont met de huidige E-Klasse (rijtest), waarop deze nieuwe CLS gebaseerd is. Zoveel overeenkomsten dat bij de voertuiginstellingen in het multimediasysteem zelfs een E-Klasse op het scherm verschijnt, maar dat terzijde. Laten we het erop houden dat er wel een beetje software geüpdatet mag worden bij onze testauto. Het interieur zoals we het hier zien, met het grote scherm dat overloopt in het tellerhuis, kennen we nu al een paar jaar bij Mercedes. Niks mis mee, maar als je recent in een Audi A7 hebt gezeten dan oogt dit allemaal wat verouderd. De dikke schermranden, de bolle vormen, het komt een beetje belegen over in vergelijking tot de high-tech cabine die Audi tegenwoordig gebruikt (dubbele schermen). De vergelijking met de BMW 6 Gran Coupe zal de CLS misschien nipt winnen, maar dat mag ook wel want die gaat al sinds 2011 mee.

Het is overigens zeker geen onaangename plek om te zijn. De stoelen zitten heerlijk en geven genoeg steun bij het fanatiekere sturen. Dat was overigens een specifieke opdracht van de Mercedes-directie, omdat ze vonden dat de CLS niet alleen maar een iets fijnere op het netvlies liggende E-Klasse mocht worden. De auto moest daadwerkelijk dynamischer zijn en daar horen dus ook stoelen bij met meer zijdelingse steun. Verder zit alles gewoon op de plek waar je het verwacht, heeft het infotainmentsysteem een redelijk makkelijk te doorgronden menu-structuur en zijn de gebruikte materialen dik in orde. Grappig detail zijn de van kleur veranderende ventilatieopeningen. Op het moment dat je de kachel warmer of kouder zet, kleuren deze respectievelijk rood of blauw. Je kinderen zullen niet van de knopjes af kunnen blijven zodra ze dat doorhebben. Ambiance-verlichting geeft de keuze uit 64 kleuren verlichting voor de rest van het interieur.

Ook qua verdere uitrusting is er veel standaard en nog véél meer mogelijk. Wat dacht u van actieve multicontour stoelen die extra steun geven aan de hand van je stuurbewegingen als je écht gaat hoepelen? Een parfumdispenser voor het interieur? Een energizing programma dat je zo fit mogelijk houdt, verwarmbare armleuningen, Burmester geluidssysteem, het houdt niet op. En ook op rij-assistentie en veiligheidsgebied heeft de CLS alles te bieden wat je van een moderne, luxe Mercedes mag verwachten: adaptieve cruise control met start-stop, actieve remassistentie, automatisch detecteren van parkeerplekken en automatisch inparkeren, Multibeam LED, autonome functies die snelheid aanpassen (op basis van de route die je aan het rijden bent), het houdt niet op. Let alleen even goed op met configureren, want er zijn een hoop optiepakketten en niet alles lijkt met elkaar samen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen keyless entry en elektrische kofferbak op onze testauto zitten. Opties die je voor een auto met een vanaf-prijs van €83.179 toch standaard zou mogen verwachten. Even spelen met de configurator leert echter dat deze systemen in een optiepakket van €0 zitten. Waarschijnlijk zijn ze even vergeten die aan te vinken bij de importeur.

Het enige wat de CLS nog goed moet kunnen, is rijden. En dat kan hij. We hebben van Mercedes Nederland een 400d meegekregen. Een zescilinder dieselmotor met alle cilinders op lijn. De motorinhoud bedraagt 3 liter. Er komt ook een viercilinder met een inhoud van 2 liter en ja: dat is omdat Mercedes werkt met modulaire motoren. Kortom, een halve liter per cilinder en Mercedes bouwt ze alsof het Lego is. Niks mis met dit blok overigens: het loopt supermooi en is potent genoeg. In totaal zijn 340 pk en 700 Nm voorhanden, die ervoor zorgen dat we met de standaard op deze motor aanwezige 4MATIC vierwielaandrijving in 5,0 seconden de 100 kunnen aantikken. Een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur is mogelijk.

Dat alles doet de CLS allemaal op een hele prettige wijze. Daarbij gaan extra kudos naar de ontwikkelaars van de onderstelafdeling van Mercedes. De CLS die wij bij ons hebben heeft een variabel onderstel dat briljant werkt. In Comfortstand heerlijk comfortabel en de sensatie van een grotere luxelimousine, terwijl in de sportstand de auto fysiek kleiner lijkt te worden en er bijzonder strakke lijnen te rijden zijn. Waar bij veel auto’s met variabel onderstel de nuances klein zijn en er vaak maar één setting echt prettig rijdt, heeft de CLS twee totaal verschillende gezichten die beide bijzonder aangenaam werken.

Alles bij elkaar is de CLS zeker een geslaagd pakket. Goed rijdend, fijn uitgerust en met de 400d in het vooronder voorzien van een heerlijk motorblok. Ook niet onbelangrijk: hij ziet er enorm goed uit. Ga je voor het allermodernste, strakst vormgegeven interieur dan moet je bij Audi gaan proefrijden, maar op alle andere vlakken is de CLS de A7 voor. Wil je ook een 400d dan zul je €96.413 achter moeten laten bij de dealer. Filmpje!