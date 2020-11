De nieuwe Nissan Note is hier, maar ook weer niet - Autoblog.nl

De nieuwe Nissan Note is spreekwoordelijk hier. Het echte hier echter niet.

Een autotype kan heel situationeel populair zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de midi-MPV. Kleine auto’s waar slim gebruik wordt gemaakt van ruimte en iets wat we recent vaker hebben gezien: een hoge zit.

Uitsterven

Of je nou de Renault Modus, Peugeot 1007, Ford B-Max, Toyota Verso-S, Opel Meriva, Kia Venga of Hyundai ix20 pakt: in alle gevallen was dit zo’n tien jaar geleden een goed verkopende auto voor het merk in kwestie, om heden ten dage gewoon weggevaagd te worden. En in elk geval is er voor de auto een SUV-alternatief. Dit geldt ook voor de Nissan Note.

Nissan Note

De Nissan Note beschrijft perfect de wens voor een koper in dit segment. De eerste Note (E11) wordt geïntroduceerd in 2004. Onderhuids is het een Micra, maar dan met uitgedijde dimensies. Dit levert een compacte verpakking op, terwijl van binnen er verdomd veel ruimte is. En belangrijk: een hoge zit. De auto valt niet gigantisch op in het straatbeeld, maar toch is er oog voor een klein beetje stijl. Wat te denken van de achterlichten die doorlopen op het dak, of de speciale Nickelodeon-versie. Echt sexy wordt het nooit, maar niet geschoten is altijd mis.

De eerste generatie vierde de hoogtijdagen van de Note met bijna een miljoen verkochte exemplaren. Niet slecht en het bewijs dat dit segment niet voor niks ontstond.

Scheurtjes

In 2012 kwam Nissan met de Invitation Concept en dit werd eind dat jaar de tweede Note (E12). Hetzelfde idee met een iets gedurfder uiterlijk, zonder gelijk een vreemd designstatement te maken. Het lag echter niet aan de Note dat de eerste scheurtjes van het succes te zien waren. Nee, dat lag aan de Qashqai en Juke, die vanaf de jaren ’10 de kopers van de Note overnamen.

In 2017 viel het doek voor de Note in Europa. Niemand zag het ding meer staan en daardoor liepen de de Note e-POWER mis. Dit was een plug-in hybride versie van de Note die in Japan verkocht werd. De VS hield het nog even vol met de Versa Note, maar ook die geeft de pijp aan Maarten. Alleen Japan kreeg hem nog, omdat verrassend genoeg de wereld daar precies andersom opereert. Men loopt daar nog steeds warm voor de Note: het is volgens Nissan zelf de best verkochte Nissan in het thuisland. Aldaar kreeg de nieuwe Note ook nog een groen randje door de komst van de e-POWER hybride.

Nieuwe Note

Een lange intro: de orde van de dag is een nieuwe Nissan Note. De E13-generatie van de auto gaat kijken of het concept van de Note het nog even kan volhouden.

Qua looks is het simpel: we zien hier en daar wat Leaf en hier en daar wat Ariya. Het maakt deel uit van de nieuwe Timeless Japanese Futurism-designtaal van Nissan. Op het gebied van positionering is het eveneens een bekend recept: een kleine MPV die koorddanst op de lijn tussen B- en C-segment.

Het interieur kan er weer even tegenaan, met het nieuwe Nissan-stuur, een groot touchscreen en een digitaal instrumentarium.

Altijd e-POWER

Dan de technische wijzigingen. Het belangrijkste is dat de Note te allen tijde als e-POWER geleverd gaat worden. Dat is – momenteel – de enige motorkeuze voor de Nissan Note. Het gaat om de EM47 elektrische motor gekoppeld aan de HR12DE 1.2 driecilinder. Een motor die wij alleen hebben gekend in de Note. De evolutie van de e-POWER aandrijflijn vertaalt zich onder meer in een nieuw systeem dat de batterij slim oplaadt. Zo heb je in principe wanneer je maar wilt de elektrische modus beschikbaar.









Bestellen

Bestellen kan dus alleen in Japan. Aldaar wordt hij binnenkort gelanceerd met een vanafprijs van omgerekend 16.332 euro. Moet de Note maar weer eens terug naar Europa als het met een hybride-versie kan?