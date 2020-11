Ferrari 488 GT Modificata is een bloedgaaf niemendalletje - Autoblog.nl

De nieuwe Ferrari 488 GT Modificata ziet er erg gaaf uit. Dan rest enkel nog de vraag: wat moet je ermee?

De GT-serie in verschillende raceklassen staat garant voor gave auto’s. Dik gemodificeerde versies van auto’s die je op een blauwe maandag nog wel eens tegenkomt, met grote spoilers, bijzondere kleurstellingen en dat op het circuit waar ze helemaal tot de limiet getrapt worden. Van de logische auto’s als de Audi R8 LMS tot onverwachte verschijningen als de Bentley Continental GT3.

Ferrari 488 GT-racer

Ferrari haar duit in het zakje is de GTE-versie van de uitgaande 488 GTB. Van de nieuwe F8 Tributo zijn nog geen raceversies. Die hadden we zo ongeveer nu wel verwacht eigenlijk. In plaats daarvan krijgen we dit: de Ferrari 488 GT Modificata. Zoals we wel mogen verwachten van Ferrari: in ieder geval ziet het er gaaf uit. Helemaal in het bijzondere gele kleurtje met zwarte stickers waarin de auto aan ons voorgesteld wordt.

Maar dan al gelijk de toch wel flinke adder onder het gras: hoe nuttig is de Ferrari 488 GT Modificata? We leggen even uit waarom we ons dat direct afvragen. Deel één daarvan: het is zoals gezegd geen F8 Tributo. Het is ‘weer’ een 488 GTB, die na de introductie in 2015, het introduceren van de Pista en het introduceren van de F8 toch wel een beetje aan het einde van zijn latijn is. Voor de raceversie geldt dat kennelijk niet.

Tussen wal en schip

Ferrari brengt het alsof ze de technologie van de 488 GTE in een simpeler jasje hebben gestoken. Zoals bijvoorbeeld Lamborghini met de Huracán STO: de techniek van de Super Trofeo Huracáns straatlegaal gemaakt. De 488 GT Modificata mag echter niet de straat op: het is wat dat betreft inderdaad net een 488 GTE. Maar goed, een 488 GTE mag je nog verwachten bij de betere GT-raceteams en schitteren daar op het circuit. Daar is de 488 GT Modificata ook niet voor bedoeld. Dat betekent wel dat de FIA geen regels noteert wat betreft de Modificata en dus kon de motor verder opgevoerd worden naar 700 pk. Het is dus nóg heftiger spul dan de 488 GTE al was. Maar goed, je mag hem dus niet gebruiken voor de straat en dus ook niet voor races.

Corse Clienti

Waar de Ferrari 488 GT Modificata wel voor ingezet wordt: Corse Clienti. Dit programma omvat door Ferrari georganiseerde circuitdagen waar de eigenaren van de speciale auto’s over het circuit mogen rijden. Ferrari zorgt ervoor dat de auto op het circuit komt en dat zijn de enige momenten waarop je bij je peperdure circuit-Ferrari bent. Dit programma werd eerder al gebruikt voor de FXX (K) en 599XX (Evo). De 488 GT Modificata komt hier ook in terecht. In het kort: koop je een 488 GT Modificata, dan mag je hem helemaal naar je eigen smaak personaliseren. Dan bouwt Ferrari hem en houdt hem voor je in opslag. Vervolgens mag je de auto zien en besturen op de Corse Clienti-dagen, waarna je weer gescheiden van de auto het circuit verlaat. Het klinkt als een raar concept, maar Corse Clienti scoort genoeg om men de auto’s te laten kopen. It’s not stupid when it works…

Club Competizioni GT

En ten slotte mag je met de Ferrari 488 GT Modificata naar ‘Club Competizioni GT’. Dit zijn ook door Ferrari georganiseerde circuitdagen, maar dan met nog veel meer extra auto’s die Ferrari zelf bezit. Denk aan raceversies van eerdere Ferrari’s, zoals de F40 Competizione en F50 GT. Kopers van een Ferrari 488 GT Modificata krijgen met hun auto toegang tot deze circuitdagen. Daarover gesproken: je mag de Modificata alleen kopen als je al eerder mee hebt gedaan aan Club Competizioni GT. Het zal dus niet om enorm veel klanten gaan.