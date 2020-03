Bac Mono is nieuw: 337 pk op 570 kg

De Britse sportauto zonder het dak is in het nieuw gestoken, met behoud van zijn onmisbare uiterlijk.

Het komt niet vaak voor dat een kleine autofabrikant met een compleet nieuwe auto komt. Kijk bijvoorbeeld naar Pagani, dat al jaren teert op de Huayra. Ook BAC is zo’n automerk. De Mono werd voorgesteld in 2011, dat is alweer negen jaar geleden. Sindsdien zijn er meerdere varianten en updates voor het model geweest, maar een echt nieuwe auto kwam er niet.

Voor Genève had Bac (Briggs Automotive Company) een nieuwe auto in petto. Helaas blijft dat nu bij een digitale presentatie. De nieuwe auto is wederom een Mono, maar het model is op tal van fronten anders. Het begint met de motor. Het oorspronkelijke model had een natuurlijk ademende 2.3-liter Ford-viercilinder. Nu is er gekozen voor een turbomotor. Wederom een Ford 2.3-liter overigens.

Het blok levert 337 pk en 400 Nm koppel. Let wel: we hebben het over een auto met een gewicht van 570 kg! 0-96 km/u doet de Mono in slechts 2,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 274 km/u. Als je dat durft te halen tenminste. De kans is groot dat je een schone onderbroek nodig hebt bij snelheden boven 200 km/u.

Aan het uiterlijk van de auto is niet heel veel anders. Bac heeft de auto 2,5 cm korter gemaakt en de nieuwe Mono staat 2 cm lager in vergelijking met het oude model. Al met al is Bac nog springlevend met deze Mono, die bochten eet als ontbijt op duizelingwekkende snelheden.