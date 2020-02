De nieuwste KTM X-Bow is een racemonster

KTM zoekt het hogerop met de X-Bow.

Het Oostenrijkse KTM is bekend als fabrikant van motorfietsen, maar autoliefhebbers moeten natuurlijk ook meteen aan de X-Bow denken. Deze lichtgewicht sportwagen stond garant voor een stevige dosis rijplezier. Van de X-Bow verscheen later ook een dichte GT4-racevariant. Nu komt KTM met een nóg extremere X-Bow.

Waar de oorspronkelijke X-Bow uit 2007 oneerbiedig gezegd nog veel weg had van een skelter, kan dat niet gezegd worden van deze X-Bow GT2. Dit is een totaal andere auto geworden. De auto ziet eruit als een circuitmonster en dat is het dan ook.

De cijfers liegen er niet om. De auto weegt slechts 1.000 kg, maar beschikt over 600 pk. Dit vermogen hebben de Oostenrijkers uit de 2.5 TFSI van Audi weten te peuteren. De X-Bow had oorspronkelijk een viercilinder, eveneens uit de schappen van Audi. Later kreeg de auto ook de vijfcilinder uit de RS3, die dus ook zijn weg heeft gevonden naar deze GT2.

De auto moet deel gaan nemen aan de nieuwe GT2-raceklasse van SRO (Stéphane Ratel Organisation). Daarin zal de KTM het op moeten nemen tegen onder meer de Porsche GT2 RS Clubsport en de Audi R8 LMS. De auto is dus enkel en alleen bedoeld voor circuitgebruik. Het zou natuurlijk leuk zijn als er een straatversie zou komen, maar daar wordt nog niet van gesproken.

Voor de X-Bow GT4 had KTM de handen ineengeslagen met de mannen van Reiter Engineering. Ook deze GT2 is in samenwerking met dit Duitse bedrijf ontwikkeld. Meer details over dit monster laat KTM nog niet los, maar het is nu al een indrukwekkende wagen. De concurrenten kunnen hun borst in ieder geval natmaken.