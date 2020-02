Zoveel kost een korte Land Rover Defender

Als je net wat geld te kort kwam voor de grote versie, is er nu een uitkomst.

Hoewel de oeroude Defender nog altijd klanten wist te vinden, besloot Land Rover dat het dan eindelijk tijd was voor een opvolger. In september kregen we de splinternieuwe Defender te zien. De auto bevat genoeg verwijzingen naar het verleden, maar oogt tegelijkertijd modern. Land Rover heeft de Defender wat dat betreft ingrijpender veranderd dan Mercedes de G-klasse. Hiermee kan het model weer even vooruit.

Tot op heden was de nieuwe Land Rover Defender alleen nog in 110-uitvoering te bestellen, oftewel met lange wielbasis. Volgens Land Rover is de vraag naar dit model groot. Nu gaan ook de Nederlandse orderboeken open voor de korte variant, de 90.

De Defender 110 is 5,02 meter lang. De Defender 90 is 43,5 cm korter en moet het met twee deuren minder stellen. De lengte komt daarmee uit 4,58 meter en de wielbasis op 2,59 meter. Dankzij deze korte wielbasis kan de auto nog beter in het terrein uit de voeten dan de lange variant. Ondanks de geringe lengte kun je er zes personen in kwijt. Dit is te danken aan een klapstoeltje dat zich tussen de voorstoelen bevindt.

De Defender 110 was niet onder de ton te bestellen, met een vanafprijs van €102.520. Een kale korte variant blijft wél net onder de ton. De vanafprijs is namelijk €96.520. Daar is overigens nog wel wat van af te snoepen. De Land Rover Defender is namelijk ook met grijs kenteken te krijgen als je gaat voor de Commerical-uitvoering. Daarvoor moet je nog wel even geduld hebben, want die komt later dit jaar.