Verschil in benzineprijzen niet eerder zo hoog

De verschillen in prijzen tussen tankstations in Nederland liggen ver uit elkaar.

Bij de snelweg ben je meer kwijt voor een litertje benzine dan ergens in een dorp of stad. Gemak heeft een prijs, dat weten we allemaal. Maar dat de verschillen zo groot zijn kwam niet eerder voor. De nieuwste cijfers van MultiTankcard laten namelijk een recordbrekend verschil zien tussen snelwegpompen en de goedkopere tankstations in de dorpen en steden, daarover bericht de Telegraaf.

Prijzen tankstations

Met een gemiddeld prijsverschil van 18,7 cent per liter is tanken langs de snelweg een inmiddels compleet gestoorde actie. in 2022 was het verschil al flink met 14,3 cent. In 2023 ging dat omhoog naar 15,2 cent. Vorig jaar steeg het verder naar 17,5 cent.

2025 doet daar dus nog een schepje bovenop. Voor een litertje E10 betaal je gemiddeld €2,1049 langs de snelweg, terwijl je daarbuiten wegkomt met €1,9177. Een vol tankje van 50 liter kost je dus bijna een tientje extra als je aan de vangrail staat.

Volgens Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard, is het verschil inmiddels zo groot dat zelfs zakelijke rijders hun gedrag aanpassen. Al dan niet onder druk van de baas. De werkgever voelt het ook aan de portemonnee en kan het leasevolk erop wijzen om benzine te tanken in een dorp of stad, maar niet langs de snelweg.

Friesland aan kop

Als het gaat om de duurste plekken om te tanken moet je in Friesland zijn. Met Ameland stipt op één. In Hollum ligt de gemiddelde prijs op een schokkende €2,2979 per liter. Ook in Midsland, Nes en Tzummarum (wie kent deze plaatsen niet) is tanken extra pijnlijk, financieel gezien.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Limburg. Niet zo heel gek, aangezien de provincie concurreert met zowel Duitsland als België. In Oostrum betaal je gemiddeld €1,7665, gevolgd door Koewacht in Zeeland en Heide in Limburg met prijzen onder de €1,78 per liter. Het goedkoopste tankstation is overigens te vinden in Steenwijk (Overijssel), waar je bij Joontjes Kreditank slechts €1,7428 per liter aftikt.

Hoe zit het met diesel?

Ook voor dieselrijders zijn er flinke verschillen. De goedkoopste diesel vond je bij TinQ in Hengelo voor €1,5125 per liter. Maar opvallender is misschien nog wel de daling in het aantal tankbeurten: bijna 50.000 minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Diesel is sterk op z’n retour.

Conclusie. Tanken langs de snelweg is nog dommer dan het al was. Dus doe maar niet. Bedankt, ook namens je baas.