Nederlander is in beslag genomen auto na 30 minuten alweer kwijt aan de politie

Sommige mensen leren het nooit…

Je herkent een autoliefhebber direct, maar ook de mensen aan de andere kant van het spectrum pik je er zo tussenuit. Een plastic wieldoppenset met de nodige schade en ducttape om twee carrosseriedelen bij elkaar te houden zoals op de Citroën C4 die je hier ziet, zijn twee sterke hints.

De eigenaar van deze Citroën is een 39-jarige man uit Boxtel. Naast het verwennen van zijn auto is hij ook niet zo druk bezig met het onderhouden van zijn rijbewijs. In januari van dit jaar kreeg hij van de verkeerspolitie in het oosten van Noord-Brabant een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.

Naast de geldboete moest de man tijdelijk afscheid nemen van zijn ogenschijnlijk niet zo geliefde C4. Het was de vierde keer in twee jaar tijd dat de beste man werd gecontroleerd op zijn rijbewijs en hij geen roze pasje kon tonen. Gisteren meldde de politie dat de officier van justitie heeft besloten om de eigenaar en zijn Citroën weer te herenigen. Eind goed, al goed toch? Nou…

Alwéér gepakt

De politie vervolgt: ”Hij werd vandaag door ons in Vught gecontroleerd. Het bleek dat hij pas 30 minuten zijn auto terug in bezit had en opnieuw zonder rijbewijs reed (vijfde keer in twee jaar tijd). Hij kreeg opnieuw een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs en zijn voertuig is opnieuw afgepakt.”

Zou zes keer dan straks wel scheepsrecht zijn voor de Brabander? Daar gaan we wellicht niet achter komen. Tenminste, niet met deze C4. Volgens de politie krijgt de man, de auto ”waarschijnlijk” niet meer terug. Droom je dus al jaren van een donkerblauwe C4 met aero-ducttape op de zij? Wellicht kun je hem straks op Domeinen RZ vinden!

Bron: Verkeerspolitie Oost-Brabant / Instagram