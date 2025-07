Blijf weg van dure benzinepompen. Ik herhaal…

Blijf weg van dure benzinepompen..

Bovenstaande titel is eigenlijk zoiets als een open deur. Niet letterlijk, want da’s gek, maar figuurlijk. Bij wijze van spreken, zogenaamd, dichterlijke vrijheid, je weet wel. Want ja, als het even kan, blijven we allemaal graag weg van dure benzinepompen. We zijn malle Pietje niet.

Alleen is het tegenwoordig een stuk makkelijker om bij een dure benzinepomp te stranden, dan bij eentje die nog wel redelijk te betalen is. Simpelweg omdat er veel minder ‘goedkope’ benzinepompen zijn dan dure. Maar dat is een ander verhaal…

Blijf weg van dure benzinepompen

In Nederland is het dan op zich nog wel te doen, daar ken je de weg en kom je dus een stuk makkelijker bij een goedkopere pomp terecht dan als je in het buitenland zit. En da’s normaal niet zo erg, maar als je op de kalender kijkt, zie je de urgentie van dit artikel.

Juist, het is zomervakantie. Dat betekent dat we weer massaal afzakken naar het zuiden. Vaak met de vliegmasjien, maar vaker nog met de auto, al dan niet voorzien van sleurhut erachter. En dan is het ineens wel handig als je weet waar je de goedkopere benzinepompen kunt vinden.

En speciaal voor de mensen die niet stoppen bij de landsgrenzen van Frankrijk, maar doorgaan naar het land van de paella en siësta, hebben wij een heel handig gebbetje. Een tool die ervoor zorgt dat je in Spanje weg kan blijven van de dure benzinepompen. En dat geven wij je helemaal voor niks!!!

Het principe is hartstikke simpel. Vul in in welke omgeving je wil tanken, welke brandstof je wil en of je langs de snelweg of in de bebouwde kom wil tanken en klaar is Manolo. Je krijgt hatsikkiedee de goedkoopste benzinepomp op je scherm!

Nou weten wij ook wel dat deze tip de mensheid niet gaat redden en dat de benzine in Spanje sowieso al goedkoper is dan hier, maar de tip is gratis en alle beetjes helpen. Dus niet gaan zeiken in de comments dat we ook wel zoiets over Frankrijk of Slovenië hadden kunnen melden, of dat Autoweek een betere tool had, maar wees gewoon eens blij en tover een glimlach op je gezicht. Doe je niemand kwaad mee.

Graag gedaan en geniet van je vakantie.

Ik kan er ook wel weer eentje gebruiken! Pfff.