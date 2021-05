Opel Vivaro op waterstof is oplossing EV-rijden - Autoblog.nl

Als je elektrisch gaat rijden, dan is zo’n Opel Vivaro op waterstof de ideale oplossing.

Ondanks dat het autonieuws vol staat met elektirsche auto’s, is het aandeel EV’s op de wegen niet zo groot. Sterker nog, het aandeel verkochte EV’s is bijzonder laag. Daar zijn natuurlijk veel redenen voor. En nee, het is niet om dat honderduizenden mensen het liefst een achterwielaangedreven auto met atmosferische twaalfcilinder en handbak wensen.

In heel veel gevallen zijn elektrische auto’s behept met een paar nadelen zoals actieradius (te kort), gewicht (te hoog) en laadtijd (te lang). Ja, we weten dat een nieuwe Tesla Model S Plaid+ de oplossing is voor bijna al deze problemen. Maar voor sommige fabrikanten is het alsnog nodig om verder te kijken dan enkel en alleen de Battery Electric Vechle. De nadelen van een EV komen voornamelijk door de accu’s.

Oplossing voor dieselbusjes

Deze Opel Vivaro op waterstof lost een hoop problemen op. De bedrijfswagen is bedoeld voor klanten die daadwerkelijk kilometers maken en niet de tijd hebben om lang te laden. Dat klinkt als een groot deel van alle dieselbusjes op het moment, nietwaar? De belangrijkste gegevens hebben we uiteraard voor je. De range bedraagt volgens de WLTP meer dan 400 km en de oplaadtijd is slechts 3 minuten. Kijk! Dat zet zoden aan de dijk.

De basis vaoor de Opel Vivaro op waterstof is overigens gewoon de elektrische Opel Vivaro-e. Standaard heb je twee schuifdeuren. Een belangrijke eigenschap is dat de waterstoftanks niet ten koste gaan van het laadvermogen of de laadruimte. De blijft 5,3 tot 6,1 kubieke meter (afhankelijk of je de lange versie kiest of niet). Het laadvermogen neemt zelfs ietsje toe: deze is nu 1.100 kg.

Accu Opel Vivaro op waterstof

De auto rijdt weliswaar op waterstof, maar heeft alsnog een kleine batterij. Het 10,5 kWh-accupakket kan zorgen voor een kort piekvermogen, handig bij invoegen, inhalen of een stoplichtsprintje. Het accupakket zorgt voor een extra actieradius van nog eens 50 km. Daarvoor moet de accu uiteraard wel vol zitten. Overigens is het niet allemaal hosanna. Volgens sommigen is het winnen van waterstof een ‘vieze’ bezigheid (niet milieuvriendelijk) en oh ja: je kunt het bijna nergens tanken.

In de meeste gevallen zijn dit soort projecten een soort study-case. c.q. marketingstunt. Zo’n ‘ja-we-zijn-ermee-bezig’-auto. In dit geval is het anders. De Opel Vivaro op waterstof is namelijk deze herfst al leverbaar volgens Opel. Prijzen worden tegen die tijd bekendgemaakt. We hopen dat de prijzen enigszins behapbaar zijn. Opel is op deze lekker bezig met het aanbieden van geelektrificeerde bedrijfswagens. De Opel Combo-e en Vivaro-e zijn al te verkrijgen. Later dit jaar wordt ook de Movano-e aan het gamma toegevoegd.

