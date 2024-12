De oplossing voor de woonwerkfile?

Is een elektrische motor, zoals de Zero DSR, de oplossing voor dagelijkse snelwegfiles?

Wat te doen wanneer je elke week meerdere malen met de auto in de file staat? Nu onderschrijf ik volledig het adagium: jij BENT de file! Dus wellicht is het tijd om in oplossingen te denken in plaats van alleen maar klagen. Sterker nog, onderdeel zijn van de oplossing.

Als we de motorimporteurs van Nederland moeten geloven is de motor de oplossing voor het fileprobleem. Dus enkele dagen de nieuwe BMW GS met automaat rijden, kwamen goed van pas. Maar de vraag of deze woonwerkafstand van 70 km enkele reis inmiddels ook elektrisch kon speelde ook door het hoofd. Gelukkig was daar Zero Motorcycles die met alle liefde een ZERO DSR voor een aantal weken bij ons achterliet.

ZERO DSR

De Zero DSR is niet het eerste model van het bedrijf dat opgericht werd in Santa Cruz in de VS. Het is wel het model dat het beste aansluit bij het allroad design wat in de verkoopstatistieken de laatste jaren goed scoort. Het design van deze motor is niet heel controversieel. Het is zeker niet schreeuwerig, maar aan de andere kant mist het wel wat karakter als je het vergelijkt met BMW/Ducati allroads. De hoge voorpartij, de instelbare USD-voorvork en het robuuste accupakket maken duidelijk dat we hier niet met een doorsnee elektrische motor te maken hebben. Dat mag ook wel, gezien de stevige vanafprijs van €19.795,-. Maar veel goedkope serieuze elektrische motoren zijn we dan ook nog niet tegen gekomen.

Techniek en prestaties

Voor dat bedrag krijg je een ‘hoop motor’ met de Zero DSR. De Showa-vering rondom is volledig instelbaar, en de Z-Force 75-10 elektromotor levert een piekvermogen van 70 pk en een koppel van maar liefst 170 Nm. Voor A2-rijders is het nominale vermogen keurig begrensd op 44 pk, met een topsnelheid van 150 km/u (125 km/u voor langdurig gebruik). De actieradius? De motor heeft een accu van (bruto) 15,6kW. Tot 249 kilometer in stadsverkeer is mogelijk, en bij gemengd gebruik zo’n 161 kilometer. Opladen duurt 4,4 uur via de ingebouwde 3,3 kW-lader, maar met de optionele 6 kW-snellader is dat terug te brengen tot 1,9 uur. De laatste 5% (van 96% tot 100%, dus), duurt in alle geval 30 minuten, ongeacht de laadwijze, omdat de technologie op die manier de levensduur en efficiëntie van de accu op de lange termijn garandeert. Dus daar moet je niet op gaan wachten!

Optioneel kan je overigens de laadcapaciteit verhogen van 6kW naar 9,3kW met een aparte ‘rapid charger module’.

Rijden en rijmodi

De Zero DSR biedt een comfortabele en toegankelijke zitpositie. Met 828 mm zithoogte sta je stevig op de grond, en het stuur is eenvoudig aan te passen voor rijders van verschillende lengtes. Dankzij verschillende rijmodi – van eco tot sport – kun je de motor aanpassen aan jouw rijstijl. Via de uitgebreide app stel je zelfs je eigen modus samen. Het ligt aan het doel van je rit, maar op de woonwerk-ritten gooide ik hem gewoon in ECO en daarin liet ik hem ook staan. Prima met 100 km/u op de cruisecontrol over de A4. In de zomer heerlijk!

De woonwerkrit in kwestie was 70 km enkele reis en inderdaad met een constante 100km/u op de teller op de snelweg kwam ik dan na een dag thuis met nog 15-25% in de accu. 160km snelweg kan je dus met vertrouwen meepakken op 1 lading. Als je gaat overdrijven met langzaam rijden kan dit zelfs nog verder oplopen natuurlijk.

De acceleratie is zoals te verwachten prima voor elkaar; van stilstand tot topsnelheid geeft de Zero DSR je een krachtige duw in de rug. Hoewel de acceleratie begrensd is, voelt het nooit alsof je tekortkomt. De tractiecontrole en regeneratieve remfunctie dragen bij aan rijervaring die vertrouwen geeft.

Tijdens het door de file rijden had ik wel graag een alarmlicht functie op de motor gehad. Niet iedereen is daar een voorstander van, maar het is echt zo dat je deze elektrische motor NIET hoort aankomen in de auto. Alle signalen helpen dus. Voor de echte motorhater in de file: met deze Zero heb je geen last meer van revvende motorfietsen die je duidelijk willen maken dat je opzij moet.

Nog iets te klagen?

Er zijn altijd verbeterpunten, zoals de beperkte leesbaarheid van het TFT-scherm en de onhandige plaatsing van de cruisecontrol-knop. Daarnaast is het gewicht van 242 kilo merkbaar, al doet dit niets af aan de wendbaarheid van de motor. Je koopt de DSR niet om te concurreren met je vrienden die Panigale rijden, maar ook niet om je vrienden bij te houden die met een GS of een Multistrada de bergen in willen. De topsnelheid is namelijk beperkt en dat is uiteindelijk de actieradius ook wanneer je echt ‘op reis’ wilt.

Maar voor een overzichtelijke woonwerkafstand (tot 70-80km) is de Zero DSR zeker deze test goed doorgekomen! En deze Zero is natuurlijk ook een automaat en dat ze daarmee niet op het verkeerde pad zitten blijkt wel uit alle nieuwe automaten dit jaar!

Foto’s: Raymon de Kruijff