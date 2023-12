De opvolger van de Saab 9-5 leeft weer!

Daar gaan we weer: er is een nieuwe investeerder gevonden voor de Emily GT.

We leven in bijzondere tijden. Er komen talloze nieuwe merken bij en merken die op sterven na dood zijn (Lancia) wordt nieuw leven ingeblazen. En er worden zelfs merken teruggehaald uit de dood.

Zo kan het dus dat het hoofdstuk Saab – wat toch echt wel afgesloten leek te zijn – toch weer een vervolg krijgt. Eerder dit jaar schreven we al dat er mogelijk een nieuwe investeerder zou zijn voor het Emily GT-project en dat is nu helemaal officieel.

De Emily GT draagt weliswaar niet de naam Saab, maar het is in alle opzichten de opvolger van de Saab 9-5. De auto is namelijk ontwikkeld door NEVS, die de inboedel van Saab overnam. In het design is ook duidelijk het Saab-DNA te herkennen.

Helaas ging NEVS Saab achterna, waardoor de Emily GT een vroege dood leek te sterven. Nu is het project echter weer nieuw leven ingeblazen: de Canadese start-up EV Electra heeft zich over de auto ontfermt.

Hoewel EV Electra hun hoofdkwartier in Canada heeft is de oprichter een Libanees, genaamd Jihad Mohammed. Dat is geen naam die louter positieve associaties oproept in het Westen, maar laten we de beste man niet afrekenen op zijn naam.

EV Electra wil de Zweedse roots van de Emily GT in ieder geval niet verloochenen, want ze willen de auto gewoon in Trollhättan van de band laten rollen. Het bedrijf koos ook de Zweedse beurs eCarExpo om het grote nieuws bekend te maken.

De Emily GT is dus weer levend en wel, al moeten we zeker niet te vroeg juichen. EV Electra is een partij die zich nog niet echt bewezen heeft. En ze zouden niet de eersten zijn die zich verslikken in Saab.