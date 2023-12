Toyota Sport Crossover gaat Lexus achterna

Een vouwtje hier, een vouwtje daar: de Toyota Sport Crossover had zomaar een Lexus kunnen zijn.

Toyota blijft ons bombarderen met elektrische concept cars. De Japanners presenteerden vanochtend al de Urban SUV Concept, maar dat is niet de enige concept car die ze voor ons hebben. Hier is de Sport Crossover Concept.

Waar de Urban SUV een B-segment SUV was, is deze Sport Crossover een maatje groter. Dit is dus een C-segment SUV, die tussen de Urban Crossover en de bZ4X in komt. Reken er dus op dat deze auto bZ3X gaat heten.

Als deze concept car je bekend voorkomt: dat kan kloppen. Toyota presenteerde vorig jaar de Compact SUV Concept, die heel veel op deze Sport Crossover Concept leek. En deze Sport Crossover Concept heeft ook al op de Autosalon van Shanghai gestaan.

Toyota presenteert nu echter de Sport Crossover Concept voor Europa. Met zijn aflopende daklijn is de auto volgens Toyota een “stijlvol alternatief voor SUV’s”. Bij die omschrijving denken we eerder aan een sedan of een stationwagen, maar we krijgen dus een cross-over.

De Sport Crossover Concept heeft het nieuwe familiegezicht wat we kennen van de Prius, maar verder is het weer een heel ander design. Met de scherpe lijnen en de vouwen in de zijkant had het bijna een Lexus kunnen zijn.

Deze auto is overigens ontwikkeld in samenwerking met BYD. Toyota vormt samen met dit Chinese merk een joint-venture, waar deze auto dus uit voortgekomen is. De auto zal dan ook zowel in China als in Europa geleverd worden.

Verder valt er nog niet zoveel te melden. We weten alleen dat de auto voor 2025 op de planning staat. Deze Sport Crossover moet dus nog even op zijn beurt wachten. Eerst komt nog de productieversie van de Urban SUV, die we eerder vandaag zagen. Die gaat in 2024 zijn opwachting maken.