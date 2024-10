De Outlander PHEV is terug in Nederland (en dit kost ‘ie)

De Metsubsidie Outlander is terug, alleen dan zonder subsidie.

Nederland moet het als sinds 2022 zonder Outlander doen en dat is natuurlijk een hard gelag. Mitsubishi-fans kunnen nu echter verblijd zijn, want de Outlander is eindelijk weer terug. En als vanouds is ‘ie er weer als plug-in hybride.

‘Nieuwe’ Outlander

In het persbericht lezen we dat de auto “speciaal voor Europa is ontwikkeld”. Daarom hebben ervoor gekozen om de auto eerst drie jaar alleen in Azië en Noord-Amerika te leveren… Wat ze waarschijnlijk bedoelen: ze hebben de Aziatische Outlander iets aangepast voor de Europese markt.

Deze ‘nieuwe’ Outlander is qua uiterlijk namelijk gewoon de auto die in 2021 al onthuld werd. En qua techniek ook, want de plug-in hybride is ook geen nieuwe versie. Maakt allemaal niet uit, maar we zeggen het er even bij.

Lekker pluggen

De vorige Outlander was het toonbeeld van een PHEV die alleen op papier schoon was, omdat alle bijtellingprofiteurs de auto niet aan de stekker hingen. Bij de nieuwe Outlander PHEV loont het echter meer om de auto te laden. De accu heeft namelijk een capaciteit van 22,7 kWh in plaats van 12 kWh.

Volgens de WLTP-cijfers heb je nu een elektrische actieradius van 87 km. Dat ga je in de praktijk natuurlijk niet halen, maar je kunt zeker wel een aardig stukje elektrisch rijden. Gewoon lekker pluggen dus.

Vermogen

Met het vermogen zit het meestal wel goed bij plug-in hybrides en dat is hier niet anders. Deze Mitsubishi beschikt over een systeemvermogen 302 pk, wat mede te danken is aan twee elektromotoren (wat ook betekent: vierwielaandrijving). Het systeemkoppel wordt niet genoemd, maar de benzinemotor is al goed voor 203 Nm en de twee elektromotoren leveren respectievelijk 255 Nm en 195 Nm. Met het koppel zit het dus ook wel snor.

Interieur

Waar het uiterlijk aardig ‘in your face’ is, is het interieur redelijk rechttoe-rechtaan. Op de foto’s zien we wel een mooie kleur leer. Mitsubishi is vooral erg trots op het audiosysteem, wat in samenwerking met Yamaha is ontwikkeld.

Prijs

We prijs van de (voor ons) nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is ook meteen bekend. Hou je vast: hij is er vanaf €51.990. Dat is toch een stuk minder voordelig dan destijds, maar we moeten natuurlijk even naar de concurrentie kijken.

Skoda Kodiaq (204 pk): €48.990

Mitsubishi Outlander PHEV (302 pk): €51.990

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (306 pk): €55.995

Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid (350 pk): €59.995

Als je naar het bovenstaande rijtje kijkt zie je dat de prijs redelijk marktconform is. De Outlander is sowieso een betere deal dan de RAV4, die een stukje kleiner is en minder elektrische range heeft. De Skoda is weliswaar goedkoper, maar dan heb je ook 100 pk minder. Of dit genoeg is om de Outlander PHEV weer een succes te maken? Dat gaan we zien.