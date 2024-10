Yay, de nieuwste elektrische SUV-Coupé is hier

Voor wie de E-3008 en E-5008 niet hip genoeg vindt is er nu de Peugeot E-408.

Zoals jullie misschien weten zijn we geen enorme fan van SUV-coupés. Het enthousiasme in de titel is dus enigszins geveinsd. Dat gezegd hebbende: bij de Franse merken past het eigenlijk wel. Want wat is er nu Franser dan een rare carroserievorm?

De nieuwste SUV-coupé uit Frankrijk is de Peugeot E-408. Of nou ja, nieuw… de Peugeot 408 werd in 2022 al geïntroduceerd met verbrandingsmotor. Meestal laat de elektrische variant dan niet lang op zich wachten, maar daar is toch meer dan twee jaar overheen gegaan.

Waarschijnlijk heb je geen idee waar je de 408 moet plaatsen, dus dat zullen we eerst even toelichten. Waar de 407 een D-segment auto was, is de 408 verwarrend genoeg een groot uitgevallen C-segmenter. En het is een cross-over, maar dan zonder twee nullen. Heel verwarrend allemaal. Om het toch even concreet te maken: met 4,69 meter zit de 408 qua lengte tussen de 3008 en de 5008 in.

Zoals we gewend zijn van de Stellantis-modellen ziet de Peugeot E-408 (de ‘e’ is tegenwoordig met een hoofdletter) er exact hetzelfde uit als zijn tegenhanger met verbrandingsmotor. Het nieuws zit ‘m dus in de aandrijflijn.

Er is vooralsnog maar één optie qua accupakketten en dat is een 58,2 kWh batterij. Die is net iets groter dan die van de E-308, maar kleiner dan die van E-3008 en E-5008. Die hebben namelijk beide een 73 kWh accu (netto). De E-408 komt volgens de WLTP-cyclus 453 km ver.

Het vermogen en koppel is wel gelijk aan dat van de E-3008 en E-5008, namelijk 120 pk en 345 Nm koppel. Niks bijzonders, maar gewoon prima voor een C-segment cross-over. De prijs van de Peugeot E-408 kunnen we nog niet melden, om de doodeenvoudige reden dat die nog niet bekend is. Die gaan we misschien later nog een keer een artikeltje over schrijven. Ter indicatie kun je alvast even kijken naar de prijzen van de 408-zonder-E.