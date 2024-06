“Kabinet schrapt BPM-verhoging van de PHEV”

Het kabinet zou op Prinsjesdag aankondigen dat de PHEV níét een stuk duurder wordt.

Ah, de PHEV. Ja, daar moeten we het even over hebben. Het is zo’n autotype dat ideaal klinkt, maar wellicht niet zo ideaal is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Het idee is in ieder geval dat je zowel een stekker als een benzine/dieselmotor hebt, met vaak een kleine elektrische actieradius (al wordt deze ook steeds groter). Voordelen: uitstootvrij rijden voor tot wel 130 kilometer op sommige modellen en in theorie zuiniger rijden omdat je minder de benzinemotor gebruikt. Ook is alles wat men gemiddeld gezien per dag met de auto doet mogelijk binnen de elektrische actieradius. Nadelen: een PHEV werkt enkel als je de accu daags bijlaadt en goed gebruikt. Anders sleur je een zware accu mee voor saus, om nog maar te zwijgen over de in te leveren bagageruimte. Collega @willeme vergeleek het al eens met een abonnement op de sportschool: dat je hem afsluit is één, dat je ook echt gaat is twee.

BPM

Dat maakt dat een PHEV altijd een lastige is om te belasten. Fabrikanten geven namelijk altijd een enorm lage CO2-uitstoot op die onder de streep wel klopt. Maar dat is op basis van op en top gebruik van beide aandrijvingen, wat je in het echt lang niet altijd doet. PHEV’s konden in het begin profiteren van lekkere bonussen, denk maar aan de Outlander. Qua bijtelling is dat wel anders, maar qua BPM scheelt het met een PHEV nog steeds fors vergeleken met een niet-hybride of (M)HEV. Zo kun je nog (relatief) voordelig grote auto’s rijden, omdat de BPM-som meevalt.

Verhoging

Maar even terugkomend op ‘hoe belast je een PHEV’: dat wilde het kabinet anders gaan doen. Namelijk zonder pardon de BPM omhoog gooien waardoor de aandrijvingsvorm eigenlijk zo goed als waardeloos wordt. Terwijl het niet waardeloos is: je kan (in realistische scenario’s, mind) gewoon echt hele stukken elektrisch rijden en dat zou je eigenlijk moeten toejuichen. RAI Vereniging vond dat ook: de PHEV is volgens hen een goede manier om een overstap te maken tussen niet-hybride en EV. Ze hebben flink lopen lobbyen en met succes: de BPM-verhoging wordt waarschijnlijk niet doorgevoerd. Het definitieve plan (of gebrek daaraan) zou met Prinsjesdag gepresenteerd worden.

De PHEV is dus veilig. De meeste PHEV-modellen zijn nog steeds vrij duur, maar het is een voordelige manier om (semi-)elektrisch te rijden. (via Automotive Online)

